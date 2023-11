Nach dem Unfall einer Achterbahn im Legoland Günzburg hat die Staatsanwaltschaft Memmingen nun Strafbefehle gegen zwei Mitarbeiter erlassen.

Die Staatsanwaltschaft Memmingen hat die Ermittlungen nach dem Unfall auf der "Feuerdrache"-Achterbahn im Legoland Günzburg abgeschlossen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, wurden Strafbefehle gegen zwei Mitarbeiter des Freizeitparks erlassen. Die 56 und 34 Jahre alten Angestellten müssten nun einen mittleren, bzw. niedrigen vierstelligen Betrag bezahlen. Die Strafbefehle wurden wegen fahrlässiger Körperverletzung in 29 tateinheitlichen Fällen erlassen.

Unfall auf "Feuerdrache"-Achterbahn im Legoland hätte vermieden werden können

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass die beiden Techniker Fehler bei der Behebung einer Störung auf der Achterbahn "Feuerdrache" gemacht hatten. Dadurch sei dann ein Zug der Achterbahn auf einen weiteren, stehenden Zug aufgefahren, heißt es in einer Mitteilung. Nach der Störung auf der Achterbahn hatten die beiden Techniker den Senosorenfehler zurückgesetzt. Das System hätte daraufhin aber den weiterhin stehenden Zug der Achterbahn nicht mehr erkannt. In der Folge kollidierte der zweite Zug mit dem noch stehenden Fahrzeug. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft hätten die Techniker den Unfall vermeiden können. Die Staatsanwaltschaft weist ausdrücklich darauf hin, dass bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung für beide Angeklagte die Unschuldsvermutung gilt.

Viele Fahrgäste bei Achterbahnunfall in Günzburg verletzt

Bei dem Achterbahn-Unfall am 11. August 2022 saßen jeweils 19 Fahrgäste in den beiden Zügen. Durch den Zusammenprall wurden 29 Menschen verletzt. Laut Staatsanwaltschaft zogen sich die meisten verletzten Fahrgäste Hämatome und Prellungen zu. Unter den Verletzten befanden sich auch mehrere Kinder. Insgesamt waren 16 Personen nach der Kollision in ein Krankenhaus gebracht worden.

Rettungsdienste waren mit Großaufgebot vor Ort

Nach dem Unfall auf der Achterbahn "Feuerdrache" waren rund 150 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren, des Rettungsdienstes und der Höhenrettung der Berufsfeuerwehr Augsburg mit der Bergung und Versorgung der Fahrgäste beschäftigt. Drei alarmierte Rettungshubschrauber mussten glücklicherweise nicht zum Einsatz kommen.

Legoland-Achterbahn mittlerweile wieder in Betrieb

Nach dem Unfall war die Achterbahn im Legoland für rund zwei Monate außer Betrieb. Erst Anfang Oktober fuhr der Feuerdrache wieder. In dem Fahrgeschäft können Kinder ab sechs Jahren und einer Körpergröße von 1,10 Metern fahren - dies aber nur in Begleitung eines Erwachsenen.