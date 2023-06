Am Freitag, 23. Juni 2023 taucht die Stadt Mindelheim wieder in ihre Vergangenheit ein und feiert das Frundsbergfest 2023. Alle wichtigen Infos zum Fest, dem Programm und Eintritt findet ihr bei uns.

Elf Tage lang taucht die Stadt Mindelheim im Unterallgäu in die Phase der Zeitenwende zwischen spätem Mittelalter und früher Neuzeit ein. Gefeiert wird das Frundsbergfest alle drei Jahre zu Ehren des ehemaligen Stadtoberhauptes Georg von Frundsberg (1473 - 1528), der seinen Sitz auf der Mindelburg oberhalb der Stadt hatte. Während des zwei Wochen dauernden Frundsbergfestes gibt es eine Vielzahl an Vorführungen, Theaterstücken, Konzerten und anderen Attraktionen zu sehen.

Frundbergfest in Mindelheim: Seit 1976 in heutiger Form

Das Mindelheimer Frundsbergfest gehört zu den größten historischen Stadtfesten in ganz Deutschland. Traditionell nehmen viele Bürgerinnen und Bürger jeglichen Alters als Darsteller am Frundsbergfest teil. An den Festumzügen nehmen über 2.500 Mitwirkende teil - darunter auch Gäste aus anderen europäischen Ländern. Das erste Frundsbergfest fand im Jahr 1836 als Kinderfest statt, bei dem Schüler und Lehrer an Georg von Frundsberg erinnerten. Seit 1976 ist das Frundsbergfest kein reines Kinderfest mehr.

Das Programm und Preise des Frundsbergfestes 2023

Freitag, 23. Juni 2023

"Historischen Altstadtfest" in der Altstadt (19 Uhr, Eintritt 13 Euro ab 16 Jahren)

"Donner, Spyl & Banner" auf dem Marienplatz (19:30 Uhr)

Samstag, 24. Juni 2023

"Einzug zum Handwerkerhof und zum historischen Markt" in der Altstadt (9:45 Uhr)

"Festadler-Armbrustschießen"am Festringsgelände (11 Uhr)

"Spiel und Spaß für Kinder" in der Oberen Maximilianstraße (13 Uhr bis 16 Uhr)

Stadtführung "Hexen, Huren, Hohe Frauen" ab Forum (14:00 Uhr/14:30 Uhr, 5 Euro)

"Gautschfeier" an Kornuten der Druckereien (14 Uhr)

englischsprachige Stadtführung "Whores, Witches, Women of importance" ab Forum (14:30 Uhr) 5 Euro

"Mitmachtänze" in der Oberen Maximilianstraße (15.30 Uhr)

Konzert "Du meines herzens Freud und Wund" in der Jesuitenkirche (16 Uhr)

"Schützen für die Stadt" auf der Schwabenwiese (17 Uhr)

"Fahnenschwinger Mindelheim" auf dem Marienplatz (18:30 und 20 Uhr)

"Klösterliches Nachtgebet" in der Stadtpfarrkirche St. Stephan (21:30 Uhr)

Sonntag, 25. Juni 2023

"Weckruf" in der Altstadt (6 Uhr)

Katholischer Festgottesdienst "Missa Prima" in der Jesuitenkirche (10:30 Uhr)

Evangelischer Festgottesdienst in der Johannes-Kirche (10:30 Uhr)

"Großer Historischer Festumzug" in der Altstadt mit anschließender Darstellung von Gefechtsformationen, Fahnenschwingern und dem Historischen Altstadtfest (ab 14 Uhr, 13/18/25 Euro)

Theater "Verleihung der Stadtrechte, (17 Uhr)

Montag, 26. Juni 2023

Theater "Der richtige Weg" im Stadttheater (19:30 Uhr, 15 Euro)

Orgel und Flötenkonzert "Ricercare e toccare" in der Jesuitenkirche (19:30 Uhr, 10 Euro)

Dienstag, 27. Juni 2023

"Festliche Bläserserenade" in der Jesuitenkirche (19:30 Uhr, 10 Euro)

Mittwoch, 28. Juni 2023

"Kindernachmittag" im Lager Stadtgraben (14:30 Uhr)

Konzert "Der magische Marktplatz" im Silvestersaal (19:30 Uhr, 10 Euro)

Theater "Der richtige Weg" im Stadttheater (19:30 Uhr, 15 Euro)

Donnerstag, 29. Juni 2023

Konzert "Kurzweil viel mit Tanz und Spiel" im Stadttheater (19:30 Uhr, 15 Euro)

"Mir wollet frei sein" in der Johannes-Kirche (19:30 Uhr)

Freitag, 30. Juni 2023

"Historisches Altstadtfest" in der Altstadt (19:00, 13 Euro ab 16 Jahren)

"Donner, Spyl & Banner" auf dem Marienplatz (19:30 Uhr)

Fahnenschwinger "Sbandieratori sansepolcro" auf dem Marienplatz (20 Uhr)

"Klösterliches Nachtgebet" in der Stadtpfarrkirche St. Stephan (21:30 Uhr)

Samstag, 01. Juli 2023

"Einzug zum Handwerkerhof und zum historischen Markt" in der Altstadt (9:45 Uhr)

"Spiel und Spaß für Kinder" in der Oberen Maximilianstraße (13 Uhr bis 16 Uhr)

Stadtführung "Söldner, Sünder, Seelenheil" ab Forum (14:00/14:30 Uhr, 5 Euro)

"Frundberwecken" am Theaterplatz (14 Uhr)

englischsprachige Stadtführung "Sinners, Soldiers, Salvation" ab Forum (14:30 Uhr, 5 Euro)

"Mitmachtänze" in der Oberen Maximilianstraße (15.30 Uhr)

Konzert "Du meines herzens Freud und Wund" in der Jesuitenkirche (16 Uhr)

"Mehr Sold muss her" - Sturm der Landsknechte auf die Mauern der Stadt im Stadtgraben am Europa-Brunnen (17 Uhr)

"Serenade" im Silvestersaal (17:30 Uhr)

"Historisches Altstadtfest" in der Altstadt (19:00, 13 Euro ab 16 Jahren)

Fahnenschwinger "Sbandieratori sansepolcro" auf dem Marienplatz (19:30/21 Uhr)

Sonntag, 02. Juli 2023

"Weckruf" in der Altstadt (6 Uhr)

Katholischer Festgottesdienst, "Missa in G" in der Stadtpfarrkirche (10:30 Uhr)

Evangelischer Festgottesdienst in der Johannes-Kirche (10:30 Uhr)

"Großer Historischer Festumzug" in der Altstadt mit anschließender Darstellung von Gefechtsformationen, Fahnenschwingern und dem Historischen Altstadtfest (ab 14 Uhr, 13/18/25 Euro - Altstadtfest: 13 Euro ab 16 Jahren)

Fahnenschwinger Mindelheim auf dem Marienplatz (20 Uhr)

Großes Finale "Entlaßung der Landsknechte" auf dem Marienplatz (21 Uhr)

Nähere Informationen zum Programm des Frundsbergfestes 2023 gibt es auf der Internetseite des Frundsberg Festring Mindelheim.

Frundbergfest 2023: Pendelbusse und Kartenvorverkauf

Karten für das Frundsbergfest 2023 sind im Festbüro des Festringes in Mindelheim während der Öffnungszeiten erhältlich. Erhältlich ist auch ein Wochenend-Paket in Höhe von 30 Euro. An den beiden Sonntagen gibt es in Mindelheim zudem kostenlose Pendelbusse. Diese bringen die Besucherinnen und Besucher zwischen 12:30 Uhr und 14 Uhr im 5-Minuten-Takt zum Veranstaltungsort. Die Rückfahrten finden zwischen 16 Uhr und 17:30 Uhr alle 10 Minuten statt. Ein- und Ausstieg ist in der Bad Wörishofer Straße. Weitere Haltestellen sind der Parkplatz P7 der Firma Grob, der Heimwerkermarkt in der Trettachstraße, der Parkplatz P6 der Firma Grob, der Kaufmarkt im Heimenegger Weg 3 und der V-Markt in der Allgäuer Straße 19.

Das war Georg von Frundsberg

Georg von Frundsberg wurde am 24. September 1473 auf der Mindelburg geboren. Er entstammte dem ehemaligen Tiroler Adelsgeschlecht derer von Frundsberg und wurde als Führer der Landsknechte in den Diensten des Kaisers Maximilian I. bekannt. Frundsbergs Wahlspruch lautete "Viel Feind´, viel Ehr´". Er ging auch als "Vater der Landsknechte" in die Geschichte ein. Verheiratet war Frundsberg in zweiter Ehe mit Anna von Lodron.