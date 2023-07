Im Rahmen des Mindelheimer Frundsbergfestes wurde am Mittwoch das Theaterstück "Der richtige Weg" im Stadttheater aufgeführt. In dem Stück von Reinhard Baumann versucht ein Landsknecht in den Wirren des Krieges sein Leben zu ordnen. Das von Roland Peter inszenierte Stück feierte bereits am 18. Juni Premiere.