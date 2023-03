In dieser Woche ruft die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) wieder zu Streiks auf. Betroffen sind Flughäfen und Kliniken im ganzen Land. Wie sieht es im Allgäu aus?

Streiks an mehreren Flughäfen in Deutschland

Wie die dpa berichtet, müssen sich am Montag zehntausende Flugreisende erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle an mehreren Flughäfen in Deutschland einstellen. Verdi bestreikt nämlich zum Wochenauftakt die norddeutschen Flughäfen Hamburg, Hannover, Bremen sowie den Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER ganztägig. Das dürfte der dpa nach auch Auswirkungen auf andere Flughäfen haben. Die Gewerkschaft hat Sicherheitspersonal und auch andere Beschäftigte zu einem Arbeitskampf aufgerufen. Allgemein sei mit längeren Wartezeiten bis hin zu Flugausfällen zu rechnen, teilte Verdi mit.

Nach Angaben des Flughafenverbandes ADV werden nach aktuellem Stand insgesamt 351 Abflüge gestrichen. 45.000 Passagiere seien direkt betroffen. Insgesamt sei mit knapp 100.000 betroffenen Passagieren zu rechnen, weil durch die Streiks auch Flüge von anderen Flughäfen ausfallen werden. Der ADV kritisierte die Aktion von Verdi: Erneut würden Reisende zum Spielball des Arbeitskampfes. außerdem sei die Ankündigung recht kurzfristig gekommen. Die Passagiere hätten kaum eine Chance, sich Alternativen zu suchen.

Keine Einschränkungen am Flughafen Memmingen

Am Flughafen Memmingen dürfte es nach derzeitigem Stand zu keinen Verzögerungen oder Flugausfällen kommen. War der Flughafen Memmingen von dem Streik am Flughafen München (17. Februar) noch insofern betroffen, dass manche Airlines ihre Flüge auf den Allgäu Airport umgeleitet hatten, so scheint der Flughafen Memmingen diesmal verschont zu werden. Wie eine Pressesprecherin des Allgäu Airports auf Anfrage von all-in.de mitteilte, gebe es keinen Streik am Flughafen Memmingen und auch momentan noch keine Einschränkungen im Flugplan. Der Flugverkehr laufe ganz normal.

Streik in Kliniken und Krankenhäusern

Die Flughafen-Streiks sind aber nicht die einzigen Warnstreiks, die in dieser Woche anstehen: Für diese Woche plant Verdi bundesweite Warnstreiks im Gesundheitswesen. Am Dienstag und am Mittwoch sollen Beschäftigte von Krankenhäusern, Psychiatrien, Pflegeeinrichtungen und im Rettungsdienst die Arbeit niederlegen. Auch in Bayern und Baden-Württemberg sollen zahlreiche Einrichtungen von dem Streik betroffen sein. Aufgerufen sind laut Verdi unter anderem das Pflegepersonal und die Verwaltung. Um die Versorgung der Patienten sicherzustellen, seien jedoch Notdienstvereinbarungen getroffen worden.

Diese Krankenhäuser und Kliniken im Allgäu werden diese Woche bestreikt

Von den Streiks in den Kliniken wird auch das Allgäu diese Woche nicht verschont bleiben: Denn im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes setzt Verdi den Schwerpunkt im Allgäu in dieser Woche auf die Kliniken und kündigt ganztägige bzw. zweitägige Warnstreiks an. Zum Streik aufgerufen sind im Allgäu:

Der Klinikverbund Allgäu (Dienstag und am Mittwoch)

Das Klinikikum Memmingen und das BKH Memmingen (Dienstag)

die Kliniken Kaufbeuren/Ostallgäu und die Bezirkskliniken Kaufbeuren und Kempten einschließlich der RPK Kempten (Mittwoch)

Zudem sind Streik-Kundgebungen in folgenden Allgäuer Städten geplant:

In Mindelheim am Theaterplatz am Forum (Dienstag ab 9:30 Uhr)

In Kempten am Rathausplatz (Mittwoch ab 9:30 Uhr)

Zusätzlich dazu sind weitere Einrichtungen, Gemeinden und Städte im Umkreis des Allgäus zum Streik in dieser Woche aufgerufen:

Landratsamt Weilheim-Schongau

Gemeindewerke Garmisch-Partenkirchen

Gemeinde Mittenwald

Stadt Schongau

Markt Peißenberg (Hier wird es am Donnerstag im Gasthof zu Post außerdem ab 10:00 Uhr eine Kundgebung geben)

Gemeindewerke Peißenberg

Straßenmeisterei Peiting

Und verschiedene Kindertagesstätten

Hintergründe der Streiks

Hintergrund der Streiks an den Flughäfen sind laut Gewerkschaft die erfolglosen Tarifverhandlungen für die Bezahlung der Luftsicherheitsbeschäftigten für Arbeiten zu ungünstigen Uhrzeiten. Aber auch Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste sowie für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen spielten eine Rolle, berichtet die dpa.

In den Kliniken und Krankenhäusern wird wegen der Löhne der Beschäftigen, sowie der nötigen Entlastung des Personals gestreikt.