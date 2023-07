Der Deutsche Wetterdienst (DWD) sagt über 2000 Meter Schneefall voraus. Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sollen fallen. Und das mitten im Sommer.

Der August steht in den Startlöchern, die Sommerferien bevor - und im Allgäu soll es schneien. Das verkündet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website am Mittwoch: "In den Alpen in der ersten Tageshälfte bis 2000 m herab zwischen 5 und 10 cm Neuschnee, in Staulagen teilweise auch etwas mehr."

Schnee im Allgäu: DWD prophezeit Neuschnee im Juli

Grund für dieses skurrile Wetter ist laut DWD die für diese Jahreszeit ungewöhnlich kalte Luft, die von Nordwesten nach Bayern zieht.

In den tieferen Lagen dagegen wartet keine Winterlandschaft - es bleibt regnerisch bei Temperaturen zwischen 12 und 17 GRad in der Region. Vereinzelt soll es demnach zu Gewittern und Sturmböen von bis zu 80 km/h kommen, auch Hagel ist stellenweise möglich sowie wiederkehrende Starkregenschauer.

So wird das Wetter im Allgäu in den kommenden Tagen

Die Vorhersagen für die nächsten Tage ist ähnlich. Zwar soll kein weiterer Neuschnee hinzukommen, aber es bleibt verhangen und regnerisch und immer wieder ist mit Gewittern zu rechnen - bis zum Ende der Woche hin.