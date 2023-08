Nachdem bei Füssen zwei Pferde von einem Unbekannten verletzt wurden, hat die Tierrechtsorganisation Peta nun eine Belohnung ausgesetzt.

Wie bereits berichtet, hat ein unbekannter Täter bei Füssen zwei Stuten schwer verletzt. Beide Tiere hatten daraufhin viel Blut verloren und mussten aufgrund schwerer Schnittwunden notoperiert werden. Die Tat hatte sich auf einer Weide oberhalb des Venetianerwinkels in der Zeit zwischen Sonntag, 19 Uhr und Montag, 13 Uhr ereignet.

Peta lobt Belohnung für Hinweise aus

Nun hat die Tierrechtsorganisation Peta auf ihrer Homepage eine Belohnung von 500 Euro für Hinweise ausgelobt, die zur rechtskräftigen Verurteilung des Täters oder der Täter führen. Wer Hinweise zu der Tat hat, soll sich entweder direkt an die Polizei oder per E-Mail an die Organisation wenden, heißt es in einer Mitteilung. Es ist nicht das erste Mal, dass Peta eine Belohnung in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aussetzt.

Peta rät: Pferdebesitzer sollen vorsichtig sein

Die Organisation rät Pferdehalter zu erhöhter Aufmerksamkeit, wenn ein sogenannter "Pferderipper" umgeht. Laut der Mitteilung von Peta sollten die Tiere besonders nachts nicht ungeschützt auf einer Koppel stehen. Zudem empfehlen die Aktivisten die Installation von Videokameras in Stallungen und regelmäßige Rundgänge. Zugänge und Türen sollten abgesperrt werden.

Register für Pferdequäler gefordert

Gleichzeitig fordert Peta die Registrierung von Anschlägen auf Pferde und von überführten Personen auf überregionaler Ebene. So könnten die Behörden effektiver zusammenarbeiten und Pferdehalter über Gefahrenschwerpunkte informiert und gewarnt werden, heißt es auf der Internetseite der Organisation.

Das ist die Tierrechtsorganisation Peta

PETA steht für People for the Ethical Treatment of Animals („Menschen für die ethische Behandlung von Tieren“) und wurde 1980 in den USA gegründet. Nach eigenen Angaben hat die Organisation weltweit mehr als fünf Millionen Unterstützer. In Deutschland ist Peta als Verein organisiert und hat seinen Hauptsitz in Stuttgart. Ziel der Organisation ist der Kampf gegen Massentierhaltung, Tierversuche, Haustierhaltung und vieler anderer Arten der Tiernutzung. Im Allgäu setzt sich Peta besonders intensiv für ein Verbot des Memminger Fischertages ein.