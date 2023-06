Der Bürgermeister von Seeg sitzt seit Anfang des Jahres wegen mutmaßlichen Millionen-Betrugs in U-Haft. Nun fordert der Gemeinderat seinen Rücktritt.

Der Bürgermeister von Seeg (Landkreis Ostallgäu) soll Corona-Hilfen in Millionenhöhe erschlichen haben. Der Fall gelang Anfang des Jahres an die Öffentlichkeit. Seitdem sitzt der Mann in U-Haft.

Gemeinderat Seeg bittet Bürgermeister um Rücktritt

Doch obwohl er im Gefängnis sitzt und andere die Geschäfte in der Gemeinde weiterführen, ist der Bürgermeister noch im Amt. Das soll sich jetzt aber ändern. Der Gemeinderat will ihn in einem Brief um den Rücktritt bitten.

