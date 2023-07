Rapper Cro spielte am Sonntagabend das letzte Konzert der Königswinkel-Open-Airs 2023 am Forggensee und die Fans waren begeistert.

2011 schafft der deutsche Rapper Cro mit dem Hit "Easy" den Durchbruch, seitdem folgten viele weitere musikalische Erfolge - unter anderem Hits wie "Einmal um die Welt", "Bye Bye" oder "Whatever". Mittlerweile gehört der gebürtige Mutlanger fest in die deutsche Popmusikszene und veröffentlichte im Sommer 2022 sein fünftes Studioalbum mit dem Titel 11:11.

Cro begeistert Fans im Allgäu

Am Sonntag machte Cro nun Station bei dem Königswinkel-Open-Air am Festspielhaus Neuschwanstein am Forggensee und begeistere mehrere tausend Fans. Impressionen des Konzertes seht ihr in unserer Bildergalerie.

Cro war der Mann mit der Pandamaske

Lange Zeit trat Cro stets mit Pandamaske auf. Mittlerweile ist der Künstler mit einer neuen, deutlich futuristischeren Maske auf der Bühne. Aufgrund der Maske war die tatsächliche Identiät des 33-Jährigen der Öffentlichkeit deswegen unbekannt. Seit einigen Jahren aber wissen die Fans: Bei Cro handelt es sich um den Musiker Carlo Waibel. Die ersten maskenlosen Bilder präsentierte er im Jahr 2018 in den sozialen Netzwerken.

Bislang veröffentlichte Cro fünf Studioalben:

2012 Raop

2014 Melodie

2017 tru.

2021 Trip

2022 11:11

Alle fünf Alben erreichten in Deutschland Platz eins der Album-Charts und waren auch in Österreich und der Schweiz sehr erfolgreich.

Cro war Abschluss der Open-Air-Popmusik-Reihe am Forggensee

Bereits in den Tagen zuvor standen beliebte Musikerinnen und Musiker auf der Open-Air-Bühne am Forggensee. Den Auftakt machte die Italo-Pop-Legende Eros Ramazotti. Danach begeisterten dann auch die deutsche Singer-Sonwriterin LEA und der selbsternannte Volks-Rock-and-Roller Andreas Gabalier das Allgäuer Publikum.

