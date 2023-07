Bildergalerie: Lea verzaubert das Publikum bei ihrem Konzert im Festspielhaus Füssen

Die deutsche Singer-Songwriterin Lea hat am Samstagabend bei ihrem Konzert im Festspielhaus Füssen die Herzen der 4.000 Zuschauer höher schlagen lassen. Bei dem Konzert im Zuge der Königswinkel Open Airs jubelten der in Berlin lebenden 31-jährigen Sängerin vor allem viele Kinder zu. Lea, die mit Hits wie "Leiser", "Immer wenn wir uns sehn" und "110", das Publikum in Füssen in ihren Bann zog, gehört zu den am meisten gestreamten deutschsprachigen Sängerinnen.

