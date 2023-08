Ein Bergunfall hat sich am Montag am Tegelberg in Schwangau ereignet. Ein Wanderer stürzte vom Ahornreitweg 30 Meter in die Tiefe.

Am Montagvormittag wurde die Bergwacht Füssen nach eigenen Angaben zu einem Einsatz an den Tegelberg in Schwangau (Landkreis Ostallgäu) gerufen. Ein Wanderer war dort auf dem leicht ausgesetzten Ahornreitweg unterwegs, als er ca. 30 Meter in die Tiefe stürzte. Dabei zog sich der Mann schwerste Verletzungen zu.

Mit Luftrettungssack und Tau rettet die Bergwacht Füssen am Montagvormittag einen abgestürzten Wanderer am Tegelberg. Der Mann zog sich schwerste Verletzungen zu. Bergwacht Füssen

Wanderer erleidet bei Absturz am Tegelberg ein Polytrauma

Drei Bergretter der Bergwacht Füssen flogen mit dem Notarzthubschrauber RK 2 aus Reutte zur Unfallstelle und kümmerten sich um den Wanderer, der ein Polytrauma erlitten hatte. Unter einem Polytrauma versteht man mindestens eine oder eine Kombination aus mehreren Verletzungen, die lebensbedrohlich sind. Die Retter bargen den Patienten mit Hilfe eines Luftrettungssacks und mit dem Tau des Hubschraubers. Zur Weiterbehandlung brachte der Hubschrauber den Wanderer in die Unfallklinik nach Murnau.

Wanderer geht es den Umständen entsprechend gut

Nach Auskunft der Angehörigen geht es dem abgestürzten Wanderer den Umständen entsprechend gut. Der Unfall sei glimpflich ausgegangen.

Der Tegelberg ist ein markantes, steil aus dem Alpenvorland aufragendes Bergmassiv bei Schwangau in den Ammergauer Alpen im südlichen Ostallgäu. Der höchste Punkt ist der Branderschrofen mit einer Höhe von 1.881 Metern. Das Tegelberg-Massiv beginnt im Westen am Wildbach Pöllat, der unter der Marienbrücke hindurch und dann nahe am Schloss Neuschwanstein vorbeifließt.

Mehrere Wanderwege führen auf den Tegelberg bei Schwangau

Eine Seilbahn, die Tegelbergbahn, bringt Besucher auf das Bergmassiv. Daneben führen aber auch markierte Wanderwege auf den Berg. Wanderer können beispielsweise über die Pöllatschlucht und die Marienbrücke oder von der Talstation der Tegelbergbahn über die Rohrkopfhütte entlang der Hauptabfahrt zum Tegelberghaus aufsteigen. Auch von Süden können Wanderer den Tegelberg über den Ahornreitweg leicht erreichen. Daneben führen mehrere Klettersteige (Gelbe-Wand-Steig, Tegelbergsteig, Fingersteig) ebenfalls auf den Berg.

Gut zu tun hatte die Bergwacht Füssen auch am Wochenende. Sie musste am Freitag und Samstag zwei Wanderer retten, die sich am Säuling und an der Schäferblasse verlaufen hatten.