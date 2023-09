Gute Nachrichten vom Grüntensee: Nachdem im August E-coli-Bakterien festgestellt wurden, sind die neuesten Wasserproben unauffällig. Das bestätigte das Landratsamt Oberallgäu in einer Pressemitteilung.

Am Montag, den 4. September hat das Landratsamt Oberallgäu am südlichen Uferbereich in der Nähe des Campingplatzes erneut Wasserproben entnommen. Am heutigen Freitag lagen jetzt die Ergebnisse vor. "Es gab bei der aktuellen Probe keine weiteren Beanstandungen und Auffälligkeiten", heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamtes.

Gesundheitsamt rät zur Vorsicht

Das Gesundheitsamt Oberallgäu empfiehlt dennoch, bei Trübungen des Wassers oder vermehrtem Treibholz, auf ein Baden in der Nähe des Campingplatzes zu verzichten.

Fäkalkeime im August nachgewiesen

Am 16. August war in Wasserproben vom südlichen Ufer in der Gemeinde Wertach Fäkalkeime, sogenannte E-coli-Bakterien, nachgewiesen worden. Der vorgegebene Grenzwert war sehr deutlich überschritten worden. Wegen dieser hohen Belastung und den damit verbundenen gesundheitlichen Risiken hat das Gesundheitsamt über den betroffenen Bereich ein Badeverbot verhängt. Nachdem in Proben vom Dienstag, den 22. August der Keimbefall deutlich gesunken war, konnte das Badeverbot am 25. August wieder aufgehoben werden.

Letzte Proben am kommenden Montag

Am kommenden Montag, den 11. September will das Landratsamtes Oberallgäus die nächsten und letzten Untersuchungen der EU-Badegewässer für diese Saison durchführen. Dabei soll auch die Badestelle am südlichen Ufer des Grüntensees, Nähe des Campingplatzes noch ein letztes Mal untersucht werden.

Weitere Infos zu Wasserqualität im Oberallgäu

Weitere Infos und Auswertungen zu den Wasserqualitäten der Oberallgäuer Badeseen gibt es auf der Homepage des Landratsamtes Oberallgäus (www.oberallgaeu.org/badeseen)