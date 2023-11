Die Kreisstraße OA5 zwischen Obermaiselstein und Tiefenbach ist im Bereich "Hirschsprung" gesperrt. Der Grund: Es liegen Steine und Bäume auf der Fahrbahn.

Die Kreisstraße OA5 zwischen Obermaiselstein und Tiefenbach ist im Bereich des Hirschsprung aktuell komplett gesperrt. Der Grund: In dem Bereich liegen Gesteinsbrocken und Bäume auf der Fahrbahn. Ein weiterer großer Baum hängt oberhalb der Straße und muss möglicherweise gesichert werden. Am Samstagvormittag soll die Lage am Hirschsprung genauer begutachtet werden -dann wird auch über notwendige Maßnahmen am Hirschsprung entschieden.

Kreisstraße OA5 war nach Murenabgang zunächst wieder offen

An der Kreisstraße OA5 war am Mittwochabend bereits eine Mure abgegangen. Die Straße war bis Freitagabend gesperrt. Mittlerweile konnte die OA5 bei Tiefenbach wieder einseitig freigegeben werden. An der Stelle des Murenabgangs regelt eine Ampelanlage den Verkehr.

Das ist der Hirschsprung bei Obermaiselstein

Der Hirschsprung zwischen Obermaiselstein und Tiefenbach ist eine trockengefallene Klamm in einem ehemaligen Lauf der Breitach. Das Tal zwischen Tiefenbach zum Hirschsprung ist vermutlich während der Riß-Würm-Eiszeit vor 115.000 bis 126.000 Jahren entstanden. Bereits im Jahr 2011 ereignete sich am Hirschsprung ein Felssturz von etwa 200 Kubikmetern. Dieser machte eine Straßensperrung und im Anschluss auch eine Sanierung der Straße nötig.