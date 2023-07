In den hohen Lagen Bis zu zehn Zentimeter Neuschnee sollen fallen. Und das mitten im Sommer.

Der August steht in den Startlöchern, die Sommerferien in Bayern und Baden-Württemberg stehen bevor - und im Allgäu soll es schneien! Das verkündet der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Website am Mittwoch: "In den Alpen in der ersten Tageshälfte bis 2.000 m herab zwischen 5 und 10 cm Neuschnee, in Staulagen teilweise auch etwas mehr."

Kein ungewöhnliches Bild fürs Allgäu - doch entstand dieses Foto nur wenige Tage vor den Sommerferien am Nebelhorn. Über zwölf Zentimeter Neuschnee sind dort bereits am Vormittag gefallen. Benjamin Liss

Schnee im Allgäu: DWD prophezeit Neuschnee im Juli

Tatsächlich lagen etwa am Nebelhorn in den Allgäuer Alpen um kurz nach 9 Uhr am Mittwochvormittag bereits 12,5 Zentimeter Schnee. Die Temperaturen waren ähnlich fern vom Sommer: Nur 1 Grad zeigt das Thermometer laut unserem Reporter an der Gipfelstation. Wenige Tage vor dem Start der Sommerferien mussten die Beschäftigten am Nebelhorn also die Schneefräse aus der Garage holen.

Besucher ließen sich durch das Schneetreiben allerdings nicht vom Wandern abhalten. Denn trotz Schneetreibens waren laut unserem Reporter viele Besucher an der Gipfelstation. Der Schneefall hielt außerdem an - pausiert allerdings immer wieder.

Das Wetter im Allgäu am Mittwoch - Es wird ungewöhnlich kühl und regnerisch

Grund für dieses skurrile Wetter ist laut DWD die für diese Jahreszeit ungewöhnlich kalte Luft, die von Nordwesten nach Bayern zieht.

In den tieferen Lagen dagegen wartet keine Winterlandschaft - es bleibt regnerisch bei Temperaturen zwischen 12 und 17 Grad in der Region. Vereinzelt soll es demnach zu Gewittern und Sturmböen von bis zu 80 km/h kommen, auch Hagel ist stellenweise möglich sowie wiederkehrende Starkregenschauer.

Ein seltener Anblick: Das verschneite Gipfelkreuz des Nebelhonrs - Mitten im Hochsommer. Benjamin Liss

So wird das Wetter im Allgäu in den kommenden Tagen

Die Vorhersagen für die nächsten Tage ist ähnlich. Zwar soll kein weiterer Neuschnee hinzukommen, aber es bleibt verhangen und regnerisch und immer wieder ist mit Gewittern zu rechnen - bis zum Ende der Woche hin.

Schnee im Sommer gab es schon einmal am Nebelhorn

Dass es im Sommer in den Bergen schneit, ist an sich nichts ungewöhnliches, sagte der Diplom-Meteorologe Joachim Schug einmal zu unserer Redaktion. Nach seiner Recherche lagen etwa am 17. Juni 1991 in Oberstdorf am Vormittag vorübergehend drei Zentimeter Schnee. Auch in den vergangenen Jahren kam es vereinzelt zu Schneefällen im Sommer - vor allem in den hohen Lagen. So etwa im Juni 2017, als es ebenfalls am Nebelhorn schneite. Doch damals deutlich weniger, als heute, wie auf den Bildern zu erkennen ist.

Schneetreiben in den Allgäuer Alpen - Webcams verschaffen einen Überblick

Wer das skurrile Schneetreiben in den Allgäuer Alpen verfolgen möchte, hat die Möglichkeit sich durch die vielen Webcams auf den Allgäuer Gipfeln zu klicken. So lag etwa am Gipfel des Fellhorns bereits in der Früh eine leichte Schneeschicht.