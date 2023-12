Bis zu einem halben Meter Neuschnee ist auf Samstagmorgen im Allgäu gefallen. Auf den Straßen stockt es, die Bahn fährt nicht mehr. Ein erster Überblick.

Heftiger Wintereinbruch zum Start in den Dezember im Allgäu und in Bayern: Fast 50 Zentimeter Neuschnee gab es von Freitag auf Samstag von Oberstdorf über Kempten bis Memmingen, vom Bodensee bis nach Kaufbeuren. In Neugablonz etwa wurden seit gestern 45 Zentimeter Neuschnee gemessen.

Noch immer schneit es - bis heute Nachmittag (2.12.23) sind weitere Niederschläge vorhergesagt.

Die Polizei in der Region spricht von einer "unruhigen Nacht" mit ungwöhnlich viel Schneefall. Auf den Straßen im Allgäu habe es mehrfach gekracht, zahlreiche Fahrzeuge seien liegen geblieben. Bei den allermeisten Unfälle habe es zum Glück nur Blechschaden gegeben. Menschen wurden nach ersten Erkennnissen nicht schwerer verletzt. (Bereits am Freitagabend war im Unterallgäu ein tonnenschwerer Autokran auf der B16 bei Mindelheim aufgrund der Verhälnisse umgekippt).

Heftiger Wintereinbruch: Polizei, Feuerwehr und Räumdienste im Allgäu im Dauereinsatz

Polizei, Feuerwehr und Räumdienste sind in der Nacht und am Samstagmorgen im Dauereinsatz. Viele Meldungen erhielt die Polizei über sogenannten "Schneebruch", Bäume stürzten um und blockierten zum Teil Straßen.

Auf den Autobahnen im Allgäu stockt es am Samstagmorgen vor allem auf der A7 bei Kempten-Leubas und im weiteren Verlauf Richtung Füssen bei Oy-Mittelberg. Auf der A96 brauchen Autofahrer am Knotenpunkt Memmingen und Richtung Bodensee bei Wangen mehr Zeit. In Richtung München gibt es einen großen Stau zwischen Mindelheim und Landsberg (Stand: 8 Uhr).

Bahn stellt Betrieb am Münchener Hauptbahnhof ein - keine Züge aus dem Allgäu

Nichts geht mehr bei der Bahn - das Unternehmen teilte schon in der Nacht mit, dass es den Verkehr auf vielen Strecken eingestellt hat. Der Hauptbahnhof in München kann nicht mehr angefahren werden - auch die Verbindungen aus dem Allgäu sind davon betroffen und fallen aus. Die Bahn teilt dazu mit: "Witterungsbedingt durch massive Schneefälle kommt es im gesamten Allgäuer Gebiet zwischen München Hauptbahnhof/Geltendorf und Buchloe sowie in die Richtungen Kempten/Memmingen und Augsburg zu erheblichen Beeinträchtigungen."

Zwischen München-Pasing und Fürstenfeldbruck mussten Züge wegen umgestürzter Bäume an den Bahnhöfen stehen bleiben. In Ulm und in München mussten Fahrgäste nach dpa-Informationen in Zügen übernachten.

Die Bahn geht inzwischen davon aus, dass die Einschränkungen den ganzen Tag andauern werden. "Wir empfehlen, Reisen von und nach München zu verschieben", sagte die Sprecherin.

Auch der Flughafen München arbeitet im Notmodus, bereits am Freitag wurden mehr als 150 Starts und Landungen witterungsbedingt abgesagt. Am Flughafen Memmingen werden aktuell Verspätungen bei drei Flügen gemeldet, hier können die Flugzeuge derzeit aber noch starten und landen.

