Das vergangene Wochenende hat Bayern und auch das Allgäu in ein Schnee-Chaos gestürzt. Wie ist die Lage am Montag?

Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee sind im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Samstagabend gefallen und haben in weiten Teilen Bayerns zu einem echten Schnee-Chaos geführt. Die Polizei im Allgäu meldete allein am Samstag rund 400 Einsätze und zahlreiche Unfälle. Hier blieb es glücklicherweise aber größtenteils bei Blechschäden. Auf den Strecken der Bahn in Bayern geht seit spätestens Samstag nur noch wenig.

Die Flughäfen München und Memmingen mussten am Samstag teilweise den Flugverkehr einstellen

Feuerwehren und THW waren besonders am Samstag mit der Beseitigung von Schneebruch beschäftigt - in Oberstaufen musste ein Dach freigeschaufelt werden

Die Deutsche Bahn meldet weiterhin massive Probleme auf der Schiene

Bei Weißensberg im Landkreis Lindau wurde ein Mensch bei einem Glätteunfall getötet

Gemeinden haben Parks und Friedhöfe gesperrt

Es gab Einschränkungen im ÖPNV

Das ist die Lage im Allgäu nach dem Schneechaos am Montag (4.12.)

Die Deutsche Bahn berichtet weiterhin von teils massiven Einschränkungen im Zugverkehr. Voraussichtlich bis Mitte der Woche kann es zu Zugausfällen und Verspätungen im Netz der Bahn kommen. Auch am Montagmorgen war der Hauptbahnhof München nur eingeschränkt anfahrbar. Fernzüge fahren aktuell nur vereinzelt in die bayerischen Landeshauptstadt. Auf mehreren Strecken wird vermutlich erst ab Dienstag, 5.12.2023, wieder mit Fernverkehrszügen gefahren. Betroffen sind:

München - Salzburg

München - Innsbruck

München - Lindau/Zürich

Zudem kommt es auch in anderen Teilen Süddeutschlands weiter zu Problemen im Zugverkehr. Im Allgäu werden auf mehren Linien am heutigen Montag (4.12.) keine Züge fahren. Davon sind unter anderem die Verbindung RE79 von Augsburg nach Kempten und die Verbindung RE75 (Ulm-Oberstdorf) betroffen. Einen Überblick über alle Zugausfälle im Allgäu am heutigen Montag findet ihr auf allgäuer-zeitung.de

Mit Einschränkungen und Behinderungen müssen Bahnreisende auf den Strecken "Ulm Hbf - Weißenhorn / Ulm Hbf - Memmingen" und "Lindau-Reutin - Kempten (Allgäu)Hbf - Buchloe - Augsburg Hbf" rechnen.

Die gute Nachricht: Die Deutsche Bahn hat bereits mit der Räumung der Bahnstrecken im Allgäu begonnen. Bei Waltenhofen entstand dieses Bild von der Räumung der Strecke "Kempten - Immenstadt - Oberstdorf".

Die Bahnstrecke zwischen Oberstdorf und Kempten: Hier wurden die Gleise bereits am Sonntag geräumt. Das Foto stammt von Trainspotter Kilistrains auf Instagram. Kilian Müller

Gefahr von Schneebruch und Einschränkungen in einzelnen Gemeinden

Unter anderem in der Stadt Memmingen ist der Waldfriedhof aktuell gesperrt. Grund hierfür ist die Gefahr von Schneebruch. Erst im Laufe des heutigen Montags sollen Teile des Waldfriedhofs wieder geöffnet werden. In Oberstdorf werden seit Sonntag Schneefräsen eingesetzt und die Schneemassen nach und nach abtransportiert.

Die Bayerische Forstverwaltung warnt vor dem Betreten der Wälder. Aufgrund der hohen Schneelast kann es zu Schneebruch kommen - es besteht Gefahr für Leib und Leben.

Aufgrund von akuter Lawinengefahr sind derzeit mehrere Straßen und Wegen im Allgäu gesperrt. Dazu zählen unter anderem die Abzweigung der B308 zur Hirschalpe, die Wanderwege von Bruck bis Öschach (Wehr) inklusive der Loipe, die Fürstenstraße bei Hohenschwangau zum Schwangauer Gitter oder die Jugendstraße (Hohenschwangau) zur Marienbrücke.

17 Bilder Benjamin Liss/Davor Knappmeyer

Flugverkehr in Bayern läuft wieder - Einschränkungen in München

Am Flughafen München starten und landen seit Sonntag wieder Flugzeuge - allerdings weiter mit teils starken Einschränkungen. Der Airport in der Bayerischen Landeshauptstadt musste den Betrieb allerdings am Samstag komplett einstellen.

Der Flughafen Memmingen musste am Samstag ebenfalls den Flugverkehr teilweise einstellen. Ab Samstag, 15 Uhr starten und landen allerdings wieder Maschinen in Memmingerberg.

Fußball-Bundesliga: Noch kein Ersatztermin bei FC Bayern München gegen Union Berlin

Das Schneechaos in Bayern hatte auch Auswirkungen auf die Fußballbundesliga. Die Partie zwischen dem FC Bayern München und Union Berlin am Samstag musste abgesagt werden. Aktuell steht noch kein Ersatztermin fest, es läuft aber auf eine Terminierung im Januar 2024 hin.

Schneeglätte: Tödlicher Unfall bei Weißensberg am Sonntag

Aus sicht der Polizei verlief das Schnee-Chaos-Wochenende im Allgäu den Umständen entsprechend ruhig. Am Samstag meldete das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West rund 400 Einsätze. Allerdings: Aufgrund der glatten Straßen ereigneten sich mehrere Unfälle - darunter leider auch ein tödlicher Verkehrsunfall auf der B31 am Sonntagmittag bei Weißensberg im Landkreis Lindau.

9 Bilder Davor Knappmeyer

Wetterdienst warnt vor glatten Straßen am Montagmorgen

Für den heutigen Montag meldet der Wetterdienst zunächst Frost und eisige Temperaturen. In den Nachtstunden zum Montag waren teils -15 Grad im Allgäu möglich. Auf den Straßen kann es entsprechen glatt werden.