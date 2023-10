Am Montag musste die Feuerwehr Sonthofen zu einem möglichen Gasaustritt in einem Wohnhaus ausrücken. Bewohner hatten einen Gasaustritt gemeldet.

Bewohner eines Hauses in der HIndelanger Straße hatten die Feuerwehr Sonthofen gegen 23:07 Uhr alarmiert. Die Anrufer meldeten der Feuerwehr Sonthofen zufolge eine Gasauströmung im Keller.

Falscher Alarm

Weil das Haus einen Erdgasanschluss besitzt, gingen die Einsatzkräfte unter entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen in den Bereich vor. Mit den Messgeräten konnten die Feuerwehrleute glücklicherweise keine Gaskonzentration feststellen. Auch der zwischenzeitlich eingetroffene Gasversorger konnte keine Gaskonzentration feststellen.

Einsatz endet glimpflich

Der Einsatz war nach einer Stunde und fünf Minuten beendet. Die Freiwillige Feuerwehr Sonthofen war mit knapp sechs Fahrzeugen vor Ort. Auch eine Drohne kam zum Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei und der Rettungsdienst.

Großeinsatz in Klinik letzte Woche

Bereits letzte Woche musste die Feuerwehr zu einem Gasaustritt ausrücken. Dieser Einsatz ging leider nicht so glimpflich aus. In einer Reha-Klinik in Sonthofen war am Donnerstag Chlorgas ausgetreten. 29 Menschen mussten wegen Atemreizungen behandelt werden.