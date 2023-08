Nach tagelangen Regenschauern führt der Alpsee immer noch viel Wasser. Wie schon in Immenstadt kam es auch hier zu Überflutungen. Unter anderem stehen eine Minigolfanlage, ein Grillplatz, sowie Teile der Promenade und der Steg noch unter Wasser.

Passagierschiff kann nicht ablegen

Neben Tretbooten ist auch das Segelschiff "Santa Maria Loreto" im Bühler Hafen festgemacht. Wegen des hohen Wasserstandes kann das Passagierschiff allerdings nicht fahren. "Es ist zu gefährlich, die Passagiere so einsteigen zu lassen", so einer der Verantwortlichen.

Gebäude der Segelschule geflutet

Auch der Bootsverleih und ein Minigolfplatz bleiben wegen Hochwasserschäden noch geschlossen. "Unsere Wiese steht teilweise unter Wasser, da macht Minigolfspielen keinen Spaß", so Hans-Peter Krach von der Minigolfanlage in Bühl am Alpsee. Auch die angrenzende Segelschule blieb von dem Starkregen nicht verschont. Das Wasser des Alpsees hat das Gebäude geflutet.

Die aktuelle Lage am Mittwoch

