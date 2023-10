Ein schwieriges Übungsszenario haben die Feuerwehren Blaichach, Bihlerdorf, Gunzesried und Sonthofen am Samstag durchspielt. Sie sollten den brennenden Dachstuhl eines neunstöckigen Hochhauses in Blaichach löschen.

Mit künstlichem Rauch wurde der Dachboden des Hochhauses vernebelt. Als die ersten Fahrzeuge der Feuerwehr eintrafen, drang bereits Rauch aus dem Dach des rund 30 Meter hohen Gebäudes. Unter schwerem Atemschutz machten sich die ersten Brandbekämpfer auf den Weg durch das Treppenhaus bis in den achten Stock. Dort schlossen sie Schläuche an eine Steigleitung an und bereiteten alles für das Betreten des verrauchten Dachstuhls vor.

Feuerwehrkräfte tasten sich durch den verrauchten Dachboden in Blaichach

Weil die Einsatzkräfte so gut wie nichts sahen, mussten sie sich tastend durch den verrauchten Dachboden fortbewegen. Schon nach kurzer Zeit fanden sie die ersten Verletzten, die Mitglieder der Jugendfeuerwehr verkörperten, und brachten sie in Sicherheit.

Feuerwehrkommandant zieht positives Fazit

Auch außerhalb des Gebäudes begannen die Feuerwehrkräfte mit dem Löschen. Dafür pumpten sie Wasser aus der nahegelegenen Iller, brachten die Drehleiter der Feuerwehr Sonthofen in Stellung und stellten einen Sprungretter auf.

"Die Übung mit rund 100 Kräften der Feuerwehren Blaichach, Bihlerdorf, Gunzesried und Sonthofen lief sehr gut und koordiniert ab. Es ist immer wichtig, solche Szenarien zu beüben“, sagte der Kommandant der Feuerwehr Blaichach, Ralph Appelt.