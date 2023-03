Das Sonthofer Nachtleben schrumpft weiter. Nachdem im Dezember vergangenen Jahres bereits die Ora-Lounge geschlossen wurde, schließt jetzt auch der dazugehörige Club im Herzen von Sonthofen.

Wie Fisnik Ademi (31) auf Anfrage der Redaktion bestätigt, hat die Schließung des Clubs mit dem Streit zwischen Ademi und dem Vermieter zu tun.

Lounge schon seit Dezember zu

Der Streit eskalierte damals, als der Vermieter des Gebäudes Ademi körperlich angegangen sein soll. Das Video einer Überwachungskamera zeigte den Vermieter in der Küche der Ora-Lounge, wie er zu einer Angestellten sagte, sie solle das Messer weglegen, sonst "gibt es hier Riesen-Krach". Die Ora Lounge wurde daraufhin im Dezember geschlossen. Nach über einem Jahr schließt nun auch die angrenzende Diskothek, eine von zweien, die es noch in Sonthofen gibt. Wie es mit den beiden Lokalen weitergeht, ist unklar.

Fisnik Ademi, Manager des Clubs ORA in Sonthofen. Annika Wechs

Ademi geht nach Oberstdorf

"Um dem Streit endlich aus dem Weg zu gehen, werde ich den Ora-Club jetzt auch schließen", so Ademi. Er habe sich in Oberstdorf jetzt mit seinem Schwager selbständig gemacht und "will einfach endlich mit dem Kapitel abschließen." Am kommenden Samstag findet die letzte Veranstaltung im Club statt, dann gehen die Lichter für immer aus.