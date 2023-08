Am Tag ist die Festwoche in Kempten Treffpunkt für Händler und Kunden. Abends steigt die Party. Einige Neuerungen gibt es. Autofahrer sollten Zeit einplanen.

Regenjacke runter, Dirndl und Lederhose an. Rechtzeitig zum Auftakt der Allgäuer Festwoche meldet sich der Sommer im Allgäu zurück. Umso größer die Lust bei Tausenden aus Nah und Fern, über das Gelände zu schlendern und sich über Trends zu informieren. Abends wird gefeiert. Start ist am heutigen Freitag, 11. August, am Vorabend der Eröffnung. Am Samstag,12. August, folgt die feierliche Eröffnung der Allgäuer Festwoche 2023.

Bayerischer Gesundheitsminister Klaus Holetschek besucht die Allgäuer Festwoche 2023

Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) ist dabei heuer der Gast aus der Staatsregierung. Passend zu einem der Schwerpunktthemen – neben Gesundheit stehen Umwelt, Nachhaltigkeit, Energie sowie Innovation im Fokus. Die Festwochen-Chefin Michaela Waldmann erwartet während der zehn Tage 180.000 Menschen auf dem Gelände im Herzen der Stadt Kempten. Nach der Corona-Pandemie sind nun wieder alle Bereiche der Wirtschaftsmesse von 261 Ausstellern belegt.

Allgäuer Festwoche 2023: So viele Brauereien sind auf dem Gelände dabei - und das kostet die Maß

Partystimmung herrscht abends. Am heutigen Freitag vor der Eröffnung tritt beispielsweise im Festzelt "Get That“ aus Dasing beim neuen Festwirt Klaus Richter auf. Elf Brauereien sind auf dem Areal vertreten. Die Maß kostet in diesem Jahr 11,10 Euro.

Festwoche in Kempten: Worauf Autofahrer bei der Anreise achten sollten

Die Anfahrt mit dem Auto könnte sich allerdings schwierig gestalten. Der größte Verkehrsknoten der Stadt, der Berliner Platz, wird seit Wochen saniert. Das bedeutet, dass es an den Einfahrten über die B12 und die A7 sowie auf den Ringstraßen zu Behinderungen kommt. Gesperrt ist zudem die Nord-Süd-Achse (Salzstraße) im Bereich des Festwochengeländes. Einen gewissen Zeitpuffer sollten alle einbauen. Empfohlen werden die öffentlichen Verkehrsmittel sowie die Park-and-Ride-Plätze.

Allgäuer Festwoche 2023: Das ist in diesem Jahr neu

Wer es erst einmal in den Stadtpark geschafft hat, der darf sich auf etliche Neuerungen freuen. Ein Magnet für Familien dürfte die Kinderbaustelle werden, wo die Kleinen nach Münzen und Steinchen buddeln dürfen. In Sonderschauen präsentieren sich etwa Bundespolizei, Kreishandwerkerschaft, Bund Naturschutz und die Stadt, die ihre verschiedenen Großprojekte vorstellt.

Im "Haus der Allgäuer Werte“ in der Markthalle wechseln sich täglich Anbieter aus allen Branchen ab. Das Polizeipräsidium, Energieversorger, Landwirtschaftsamt und Hochschule sind vertreten.

Das sind die Eintrittspreise bei der Allgäuer Festwoche 2023

Tickets sind an den Eingängen und online zu kaufen. Die Tageskarte kostet sieben Euro. Für die Familienkarte sind 20 Euro fällig, alle eigenen Kinder bis 15 Jahre sind dabei. Der Abendeintritt kostet fünf Euro und gilt ab 16 Uhr. Beim Einlass kontrollieren Sicherheitskräfte. Ab 16 Uhr sind nur kleine Handtaschen erlaubt.

Maximal 13.000 Menschen dürfen sich auf dem umzäunten Areal aufhalten. Die jeweilige Auslastung lässt sich im Internet unter www.festwoche.com verfolgen. Glanzlicht am 20. August wird ein großer Trachtenumzug.

Die Wirtschaftsausstellung ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Gastronomie bis 24 Uhr.

