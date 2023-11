Seit Sonntag herrscht Dauerregen im Allgäu. Und das hat Folgen. Die Pegel der Flüsse steigen. So ist die aktuelle Lage.

Wind und Regen bestimmen seit Sonntag das Wetter im Allgäu. Der Deutsche Wetterdienst gab deshalb eine Warnung vor "ergiebigen Dauerregen" heraus. Der soll bis Mittwochmittag anhalten. Seit der Nacht auf Dienstag regnet es besonders heftig im Allgäu. Zusammen mit der auf über 2.000 Meter ansteigenden Schneefallgrenze führt das vor allem im Bereich der Iller zu einem deutlichen Anstieg der Pegel, warnt der Hochwassernachrichtendienst (HND) Bayern. Im Oberallgäu kann es deshalb zu Ausuferungen und Überschwemmungen kommen.

Dauerregen am Dienstag lässt Pegel im Allgäu weiter ansteigen

Der Pegel der Iller in Kempten ist seit Sonntag stark angestiegen, aktuell nimmt er aber nur noch leicht zu. Und er liegt noch deutlich unter der Meldestufe 1. Allerdings wird es im Verlauf des Dienstags am Alpenrand weiterhin stark regnen.

Anstieg bis Meldestufe 3 ist möglich

Laut dem Hochwassernachrichtendienst Bayern ist deshalb ein Anstieg der Illerpegel in Sonthofen und Kempten bis zur Meldestufe 3 möglich. Die höchsten Pegelstände erwartet er erst am Dienstagnachmittag bzw. in der Nacht auf Mittwoch.

Die Pegel der Flüsse Mindel, Günz und Wertach können laut HND die Meldestufe 1 erreichen.

Die Meldestufen

Tritt ein Fluss über die Ufer, wird das jeweilige Ausmaß der Überflutung durch vier Meldestufen beschrieben:

Meldestufe 1: Stellenweise kleinere Ausuferungen.

Meldestufe 2: Land- und forstwirtschaftliche Flächen überflutet oder leichte Verkehrsbehinderungen auf Hauptverkehrs- und Gemeindestraßen.

Meldestufe 3: Einzelne bebaute Grundstücke oder Keller überflutet oder Sperrung überörtlicher Verkehrsverbindungen oder vereinzelter Einsatz der Wasser- oder Dammwehr nötig.

Meldestufe 4: Bebaute Gebiete in größerem Umfang überflutet oder Einsatz der Wasser- oder Dammwehr in großem Umfang erforderlich.

Die aktuelle Lage an den Flüssen erfahrt ihr im Ticker auf allgaeuer-zeitung.de.