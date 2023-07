Bereits zum wiederholten Mal wurde der Blitzeranhänger der Polizei auf der B19 mit schwarzer Farbe besprüht. Bereits in der Vergangenheit ist es immer wieder zu solchen Aktionen gekommen.

Bei dem Blitzeranhänger handelt es sich um sogenannten "Enforcement Trailer", der dieses Mal unter einer Brücke auf Höhe Burgberg steht und den Tempo-20-Bereich überwachen soll. Erst im Mai letzten Jahres wurden drei Männer festgenommen, die bei Seifen den Blitzeranhänger mit Farbe besprühen wollten. Jetzt, über ein Jahr später, wurde der gepanzerte Blitzer wieder durch Unbekannte unter anderem mit dem beleidigenden Schriftzug "ACAB" ("All Cops Are Bastards") verschandelt. Neben diesem polizeifeindlichen Schriftzug wurden auch wieder die Linse und der Blitz mit schwarzer Farbe besprüht.

Täter schlagen in der Nacht zu

Noch am Sonntagabend war das Gerät intakt und ohne jegliche Beschädigungen. In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen der oder die unbekannten Täter dann zu. Die Farbe konnte bisher immer durch die polizeieigene Werkstatt mit Lösungsmittel entfernt werden, so dass der Blitzer nach kurzer Zeit wieder im Einsatz war. Zeugen, die in der Nacht von Sonntag auf Montag etwas auffälliges an der B19 auf Höhe Burgberg bemerkt haben, können sich bei der Verkehrspolizei Kempten unter 0831-9909-2050 melden.