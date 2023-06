43.000 Fahrten mit dem Auto. In etwa so viele gibt es im Landkreis Lindau täglich. Wie das nachhaltiger geht, dazu hat sich der Landkreis etwas überlegt: Ab sofort sollen Menschen sich in Fahrgemeinschaften zusammenschließen. Zur Koordination hat der Landkreis extra eine eigene Mitfahrzentrale eingerichtet - Die Online-Mitfahrplattform PENDLA. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem neuen Mobiltätsangebot:

Mit Start zum 1. Juni bietet der Landkreis Lindau (Bodensee) seinen Einwohnern ein neues, kostenfreies Mobilitätsangebot an: Über die Online-Mitfahrplattform PENDLA können sich Bewohnerinnen und Bewohner unkompliziert zu Fahrgemeinschaften zusammenfinden und damit einen Beitrag zur nachhaltigen Mobilitätswende leisten. Um das Prinzip genauer zu erklären, hat das Landratsamt Lindau in einer Pressemitteilung die wichtigsten Fragen und Antworten zu der neuen Mitfahrzentrale beantwortet:

Was ist eine Mitfahrzentrale und wieso braucht es diese im Landkreis Lindau?

Eine Mitfahrzentrale verfolgt das Ziel, Autofahrten zu reduzierten, indem ähnliche Fahrstrecken gebündelt werden. Anstelle von drei Autos, die mit lediglich je einer Person besetzt sind, fährt dann beispielsweise nur ein Auto mit einer Fahrgemeinschaft aus allen drei Personen. An dem Beispiel zeigt sich deutlich, wie sehr dadurch CO2-Emissionen eingespart werden können. In diesem Beispiel reduzieren sich durch die Fahrgemeinschaft die Emissionen pro Person um zwei Drittel und sind dann vergleichbar mit einer Fahrt im ÖPNV. "Mobilität ist heute aber ungemein vielfältig, daher gilt es, jede Möglichkeit einer nachhaltigen Verkehrswende zu nutzen", ist sich Landrat Elmar Stegmann sicher. "Das Angebot der Mitfahrplattform ist eine weitere Stellschraube, um dem Ziel der CO2-Einsparung näher zu kommen."

Wie melde ich mich bei der neuen Plattform PENDLA an und welche Funktionen bietet die Software?

Die Anmeldung gestaltet sich unkompliziert: Auf der Internetseite landkreislindau.pendla.com müssen sich Nutzer einmalig registrieren, um ihre Zugangsdaten zu erhalten. Die Funktionsweise von PENDLA ist dann intuitiv. Nutzer legen nach der Anmeldung ein eigenes Profil mit Informationen zu ihrem persönlichen Arbeitsweg an – hinterlegt werden können beispielsweise der Start- und Zielort, mögliche Zwischenziele, Wochentage und Uhrzeiten, zu denen typischerweise gefahren wird und verfügbare Plätze im Auto. Die Plattform vergleicht daraufhin automatisch den eigenen Arbeitsweg mit den Routen aller anderen Nutzer und zeigt an, zu wie viel Prozent sich die Strecken jeweils überschneiden. Auf einer Karte lassen sich die Übereinstimmungen des Fahrweges zudem visuell betrachten. Anschließend ist eine Kontaktaufnahme zur Bildung von Fahrgemeinschaften mit potentiellen Mitfahrern möglich.

Muss ich im Landkreis Lindau wohnen, um PENDLA verwenden zu können?

Nein. Die Mitfahrplattform kennt keine Grenzen. Dadurch soll gewährleistet werden, dass auch Einpendler in den Landkreis, die zwar hier arbeiten, jedoch außerhalb des Landkreises wohnen, die Mitfahrzentrale nutzen können. Die Anmeldung ist auch in diesem Fall ganz regulär über den Zugangslink des Landkreises möglich.

Welche Kosten entstehen für die Nutzer?

Keine, PENDLA ist für alle Nutzer kostenlos. Wichtig: Die Mitfahrzentrale regelt nicht die (potentielle) Zahlung der Fahrer untereinander. Ob und wie eine finanzielle Beteiligung für gemeinsame Autofahrten aussieht, bleibt den Beteiligten der Fahrgemeinschaft also selbst überlassen.

Welche Vorteile bietet PENDLA gegenüber anderen Mitfahrplattformen?

Der Fokus bei der Einführung der Plattform PENDLA im Landkreis Lindau liegt klar auf den regelmäßigen Pendelbewegungen von und zur Arbeitsstelle – und unterscheidet sich dadurch von vielen gängigen Mitfahrsystemen, die primär Einzelverbindungen anbieten. "Solche Einzelfahrten werden aber hauptsächlich in oder zwischen größeren Städten angeboten. Im ländlichen Raum hingegen sucht man so oft vergeblich nach passenden Mitfahrgelegenheiten", hat Philipp Irber, Mobilitätsmanager des Landkreises, selbst erfahren. 43.000 tägliche Autofahrten von Pendlern im Landkreis Lindau (Bodensee) böten jedoch enormes Potential, sich zusammenzuschließen – man müsse eben nur davon wissen, dass der- oder diejenige den nahezu identischen Arbeitsweg fährt, sagt Irber. Darüber soll fortan die Plattform PENDLA Aufschluss leisten.

Landrat Elmar Stegmann hofft, dass das neue Angebot gut angenommen wird und ist mit Blick in die Nachbarlandkreise zuversichtlich. Denn in den Landkreisen Konstanz und Bodenseekreis existiert die Plattform PENDLA bereits seit Ende 2022 und erhält dort hohe Zulaufzahlen. Kürzlich ist mit dem Landkreis Sigmaringen der nächste Vertreter aus der Bodenseeregion hinzugekommen – und der Landkreis Ravensburg hat Anfang des Jahres ebenfalls die Einführung der Pendlerplattform beschlossen. So entsteht entlang des nördlichen Bodensees ein großer Verbund, der sich für die Bildung von mehr Fahrgemeinschaften einsetzt. Und das hilft nicht nur der Umwelt, sagt Landrat Stegmann: "Entspannter am Arbeitsplatz kommt man zumeist auch an."

Weitere Informationen zum neuen Angebot der Mitfahrplattform PENDLA finden sich auf der Webseite des Landkreises Lindau (Bodensee) unter www.landkreis-lindau.de/Freizeit-Mobilität/Mobilität/Mitfahrplattform.