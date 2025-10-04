Logo all-in.de
Kißlegg: 78-Jähriger verliert 15.000 Euro nach Schockanruf

Betrugsmasche im Landkreis Ravensburg

78-Jähriger in Kißlegg fällt auf Schockanruf herein – 15.000 Euro weg

Ein 78 Jahre alter Mann aus Kißlegg ist Opfer eines Schockanrufs geworden. Betrüger brachten ihn dazu, 15.000 Euro Bargeld als angebliche Kaution zu übergeben. Erst am nächsten Tag bemerkte er den Betrug.
Von Sebastian Goddemeier
    Symbolbild
    Symbolbild Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn

    Ein 78 Jahre alter Mann ist am Donnerstag, 2. Oktober, im Kißlegger Ortsteil Opfer eines Schockanrufs geworden. Wie die Polizei berichtet, meldete sich gegen 15 Uhr ein angeblicher Anwalt bei dem Senior.

    Er erklärte, eine Bekannte habe einen schweren Verkehrsunfall verursacht, bei dem eine Mutter und ihr Kind verletzt worden seien. Um eine Haftstrafe abzuwenden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden.

    Rentner übergab Unbekanntem 15.000 Euro

    Der Mann ließ sich täuschen, holte bei der Bank 15.000 Euro Bargeld ab und übergab es später einem unbekannten Mann. Dieser nahm das Geld entgegen und entfernte sich mit einem weißen VW-Kleinbus. Erst am Folgetag kamen dem Geschädigten Zweifel. Nach Rücksprache stellte sich heraus, dass seine Bekannte nie in einen Unfall verwickelt war.

    Die Polizei ermittelt und warnt erneut vor der Masche der Schockanrufe. Betroffene sollen sich nicht unter Druck setzen lassen und im Zweifel immer sofort die Polizei verständigen.

