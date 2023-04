Memmingen, Kaufbeuren, jetzt auch noch Mindelheim. Im Allgäu schließen aktuell einige Hallenbäder ihre Tore. Schwimmfans fragen sich, wo sie noch schwimmen gehen können. Wir haben eine Übersicht über die Schwimmbäder in der Region zusammengestellt.

Durch den Ukraine-Krieg sind bekanntlich die Energiepreise gestiegen. Das wirkt sich auch auf die Wintersaison in den Hallenbädern aus. Becken werden weniger beheizt und Außenbecken geschlossen. Wegen der gestiegenen Energiepreise schließt jetzt das Hallenbad in Mindelheim nun vor Saisonende. Der Augsburger Allgemeinen zufolge hat der Stadtrat von Mindelheim beschlossen, das Hallenbad statt wie üblich im Mai, bereits im März zu schließen.

Hallenbäder in Memmingen und Kaufbeuren schließen

Es ist nicht das erste Hallenbad im Allgäu, das vorübergehend die Pforten schließen muss. So musste das Hallenbad Memmingen schließen, allerdings ist hier der Grund ein technischer Defekt. Auch der Jordan Badepark in Kaufbeuren muss wegen Sanierungsarbeiten für etwa eineinhalb Jahre schließen. Am 8. April haben Badegäste noch die letzte Gelegenheit, in den Becken ihre Bahnen zu ziehen.

Wo kann ich noch im Allgäu schwimmen gehen?

Besonders für Schwimmvereine, Schulklassen und Schwimmfans sind die Schließungen sehr ärgerlich. Im Allgäu gibt es glücklicherweise viele Möglichkeiten, schwimmen zu gehen. Hier ein Überblick:

Hallenbad Altusried:

Ort: Im Tal 4 in Altusried

Im Tal 4 in Altusried Saison: von Anfang November bis Ende März geöffnet

von Anfang November bis Ende März geöffnet Öffnungszeiten: Mittwoch 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr; Freitag 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Samstag 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag sind für Vereine, bzw. die Wasserwacht reserviert

Mittwoch 18:00 Uhr bis 20:30 Uhr; Freitag 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Samstag 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag sind für Vereine, bzw. die Wasserwacht reserviert Eintritt: 1,50 Euro für Erwachsene; 1,00 Euro für Kinder (6 bis 13 Jahre) und Jugendliche (14 bis 17 Jahre)

Panoramabad Eglofs:

Ort: Eisenharzer Weg 9 in Argenbühl

Eisenharzer Weg 9 in Argenbühl Saison: von Mitte September bis Mitte Juni geöffnet

von Mitte September bis Mitte Juni geöffnet Öffnungszeiten: Dienstag 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr, Mittwoch 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Donnerstag 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Freitag 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr (für Kleinkinder) und 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr (allgemeines Schwimmen); Samstag

Dienstag 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr, Mittwoch 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Donnerstag 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Freitag 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr (für Kleinkinder) und 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr (allgemeines Schwimmen); Samstag Eintrittspreise: 4,00 Euro für Erwachsene; 3,00 Euro Senioren (ab 60 Jahren) und Jugendliche (ab 10 Jahren); 2,00 Euro für Kinder (ab 3 Jahren)

Hallenbad Bad Wurzach:

Ort: Kirchbühlstraße 3 in Bad Wurzach

Kirchbühlstraße 3 in Bad Wurzach Saison: von September bis August geöffnet

von September bis August geöffnet Öffnungszeiten: Dienstag 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Mittwoch 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr (Frühschwimmer) und 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Freitag 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Samstag 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Sonn- und Feiertag 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr

Dienstag 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Mittwoch 07:00 Uhr bis 09:00 Uhr (Frühschwimmer) und 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Freitag 14:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Samstag 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Sonn- und Feiertag 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr Eintrittspreise: 4,00 Euro für Erwachsene; 2,50 Kinder und Jugendliche (7 bis 18 Jahre), Freier Eintritt für Kinder bis 6 Jahren; Familienkarten 6,00 bis 10,00 Euro

Hallenbad Buchloe:

Ort: Münchener Straße 22b in Buchloe

Münchener Straße 22b in Buchloe Saison: noch bis Ende April geöffnet

noch bis Ende April geöffnet Öffnungszeiten: Dienstag 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Mittwoch 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Donnerstag 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Freitag 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Samstag sowie Sonn- und Feiertag 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr, in der Ferienzeit öffnet das Bad bereits um 10:00 Uhr

Dienstag 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr, Mittwoch 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Donnerstag 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Freitag 15:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Samstag sowie Sonn- und Feiertag 10:00 Uhr bis 18:30 Uhr, in der Ferienzeit öffnet das Bad bereits um 10:00 Uhr Eintrittspreise: 2,00 Euro für Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche (7 bis 18 Jahre); Tageskarten kosten 8,00 Euro (Erwachsene), 5,00 Euro (Kinder und Jugendliche) und 13,00 Euro (Familien)

Hallenbad Immenstadt:

Ort: Allgäuer Straße 15 in Immenstadt

Allgäuer Straße 15 in Immenstadt Saison: von September bis Mai, im Sommer nur bei kalter Witterung geöffnet

von September bis Mai, im Sommer nur bei kalter Witterung geöffnet Öffnungszeiten: Mittwoch 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr (Frühschwimmen) und 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Freitag 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Samstag 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Sonn-und Feiertage 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Mittwoch 07:00 Uhr bis 10:00 Uhr (Frühschwimmen) und 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Freitag 10:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Samstag 14:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Sonn-und Feiertage 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr Eintrittspreise: 6,00 Euro für Erwachsene; 4,00 Euro ermäßigt (Schüler, Studenten, Behinderte, Kinder und Jugendliche von 6 bis 16 Jahre)

Jordan Badepark Kaufbeuren:

Ort: Berliner Platz 4 in Kaufbeuren

Berliner Platz 4 in Kaufbeuren ab 9. April wegen Sanierungsarbeiten geschlossen

Öffnungszeiten: Montag 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Dienstag 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Mittwoch und Donnerstag 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Freitag und Samstag 09:00 Uhr bis 19:00; Sonn- und Feiertag 08:00 Uhr bis 19:00

Montag 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr, Dienstag 09:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Mittwoch und Donnerstag 09:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Freitag und Samstag 09:00 Uhr bis 19:00; Sonn- und Feiertag 08:00 Uhr bis 19:00 Eintrittspreise: 3,50 Euro (1,5 Stunden) und 5,00 Euro (drei Stunden) für Erwachsene; 2,10 Euro (1,5 Stunden) und 2,90 Euro (drei Stunden) ermäßigt (Schüler, Studenten, Kinder und Jugendliche von 6 bis 18 Jahren)

Schwimmhalle Oberer Graben:

Ort: Oberer Graben in Leutkirch

Oberer Graben in Leutkirch Saison: vom 1. bis 16. April geschlossen

vom 1. bis 16. April geschlossen Öffnungszeiten: Mittwoch 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Samstag 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Familien) und 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Erwachsenenschwimmen)

Mittwoch 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr; Samstag 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr (Familien) und 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr (Erwachsenenschwimmen) Eintrittspreise: 2,50 Euro für Erwachsene, 1,50 Euro für Kinder und Jugendliche (6 bis 18 Jahre)

Hallenbad Lindenberg:

Ort: Am Mühlbach 6 in Lindenberg

Am Mühlbach 6 in Lindenberg Vorübergehend geschlossen

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr; Samstag von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Sonntag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr; zusätzlich bieten die Hallenbadbetreiber am Dienstag und Donnerstag gesonderte Schwimmzeiten an. Von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr (Dienstag) und 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr (Donnerstag) finden dann Schwimmkurse statt, außerdem gibt es in dem Zeitraum die Möglichkeit in einem abgetrennten Bereichen ruhige Bahnen zu ziehen.

Montag bis Freitag von 13:30 Uhr bis 21:00 Uhr; Samstag von 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Sonntag von 10:00 Uhr bis 19:00 Uhr; zusätzlich bieten die Hallenbadbetreiber am Dienstag und Donnerstag gesonderte Schwimmzeiten an. Von 09:30 Uhr bis 13:30 Uhr (Dienstag) und 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr (Donnerstag) finden dann Schwimmkurse statt, außerdem gibt es in dem Zeitraum die Möglichkeit in einem abgetrennten Bereichen ruhige Bahnen zu ziehen. Eintrittspreise: Einzeltarife für zwei Stunden 7,00 Euro (Erwachsene) und 5,00 Euro (ermäßigt); Einzeltarife für vier Stunden 10,00 Euro (Erwachsene) und 7,00 Euro (ermäßigt); Einzeltarif über vier Stunden 13,00 Euro (Erwachsene) und 9,50 Euro (ermäßigt). Für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 18 Jahren gelten die ermäßígten Preise.

Anton-Schmid-Hallenbad:

Ort: Bahnhofstraße 42 in Marktoberdorf

Bahnhofstraße 42 in Marktoberdorf Saison: Das ganze Jahr geöffnet

Das ganze Jahr geöffnet Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Wochenende und Feiertage 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr

Dienstag bis Freitag 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Wochenende und Feiertage 10:00 Uhr bis 20:00 Uhr Eintrittspreise: 5,10 Euro für Erwachsene (für zwei Stunden); 4,00 Euro für Kinder und Jugendliche (6 bis 15 Jahre); Kinder bis 5 Jahren kommen kostenlos ins Bad. Tageskarten kosten 7,20 Euro für Erwachsene und 5,00 Euro für Kinder und Jugendliche

Hallenbad Memmingen:

Ort: Dr.-Berndl-Platz 3 in Memmingen

Dr.-Berndl-Platz 3 in Memmingen Öffnungszeiten: Montag 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag 10:30 bis 20:30 Uhr, Mittwoch 06:00 Uhr bis 20:30 Uhr; Freitag 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr; Samstag 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Sonntag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr; an gesetzlichen Feiertagen geschlossen

Montag 12:00 Uhr bis 15:00 Uhr; Dienstag und Donnerstag 10:30 bis 20:30 Uhr, Mittwoch 06:00 Uhr bis 20:30 Uhr; Freitag 10:30 Uhr bis 20:30 Uhr; Samstag 07:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Sonntag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr; an gesetzlichen Feiertagen geschlossen Eintrittspreise: 3,20 Euro für Erwachsene; 1,50 Euro für Kinder und Jugendliche (ab 6 Jahren)

Hallenbad Obergünzburg:

Ort: Nikolausberg 5 in Obergünzburg

Nikolausberg 5 in Obergünzburg Saison: Ende September bis Mitte Juli

Ende September bis Mitte Juli Öffnungszeiten im Sommer: Dienstag und Donnerstag von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet

Dienstag und Donnerstag von 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr geöffnet Öffnungszeiten im Winter: Dienstag und Donnerstag 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Sonntag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr

Dienstag und Donnerstag 16:00 Uhr bis 20:00 Uhr; Sonntag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr Eintrittspreise: 4.00 Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder, Jugendliche (6 bis 16 Jahre) und Behinderte

Hallenbad im "Kapellengarten" Wiggensbach