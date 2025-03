Darum hat Friedrichshafen einen Flughafen!

Klein aber fein ist er, der Flughafen Friedrichshafen am Bodensee. Mit einer Fläche von 150 ha und lediglich einem Terminal gehört der Bodensee-Airport zu den kleineren Vertretern seiner Art. Doch wieso gibt es ihn überhaupt? Warum hat Friedrichshafen einen Flughafen? Hier die Antwort:

Deshalb gibt es den Flughafen Friedrichshafen

Die Entstehung des Bodensee-Airport Friedrichshafen geht laut der Webseite des Flughafens auf das Jahr 1913 zurück. Das deutsche Reich suchte damals für das Training von Luftschiffbesatzungen nach einem geeigneten Areal. Die Wahl fiel auf das heutige Gelände des Bodensee Airports, da das Training nicht zu weit weg von der Produktionsstätte der Zeppelin-Luftschiffe stattfinden sollte. So nahm der Bau des späteren Flughafens Friedrichshafen, der somit übrigens der zweitälteste Verkehrsflughafen Deutschlands ist, seinen Lauf.

Die Anfänge des Bodensee-Airport: Erst Luftschiffe, dann Passagierflüge

Erst wurde eine Kaserne angelegt. Dann ein Mannschaftshaus, eine Waffenmeisterei, ein Wirtschaftsgebäude, zwei Familienhäuser für die Offiziere sowie drei Mannschaftsbaracken. 1915 wurde die Luftschiffhalle fertiggestellt. Von nun an hieß das Gelände „Luftschiffhafen Löwental“. Am 7. Juni 1915 startete das erste dort gebaute Luftschiff „LZ 41“ zu seiner Jungfernfahrt. Insgesamt wurden dort 21 Zeppelin-Luftschiffe gefertigt. Das Letzte verließ im Juni 1920 den Flugplatz.

Der Konstrukteur des ersten Zeppelin-Luftschiffs, Theodor Kober, erweitere den Luftschiffhafen 1918 und richtete eine Flugzeughalle ein. Doch erst zehn Jahre später nahm die Luftfahrt mit Flugzeugen auch für die breite Bevölkerung Fahrt auf. Erst wurde am 6. Juni 1928 die Flughafen Friedrichshafen GmbH gegründet. Dann - ein Jahr später - witterte die Deutsche Lufthansa ihre Chance. Die Fluggesellschaft bot erstmals eine tägliche Fluglinie am Bodensee-Airport an. An Wochentagen konnte man nun von Friedrichshafen nach Stuttgart - und zurück - fliegen.

Der Flughafen Friedrichshafen wurde für das Training ins Leben gerufen

In den Jahren danach kamen die Linien von Hamburg über Hannover, Frankfurt und Stuttgart nach Friedrichshafen hinzu und die Erfolgsgeschichte des südlichsten Flughafens Deutschlands nahm ihren Lauf. Hätte das Deutsche Reich damals also keinen Trainingsplatz für die Besatzungen von Luftschiffen gegeben, und hätte es nicht eine Zeppelin-Produktionsstätte in Friedrichshafen gegeben, würde es heute vielleicht keinen Bodensee-Airport geben.

Zahlen und Infos zum Flughafen Friedrichshafen

Abkürzung nach IATA-Code: FDH

Betreiber: Flughafen Friedrichshafen GmbH

Passagierzahl 2023: 314.953

Eröffnung: 1913

Fläche: 150 Hektar

Länge der Landebahn: 2356 Meter

Lage: Am nordöstlichen Stadtrand von Friedrichshafen am Bodensee

Besonderheiten: südlichster Verkehrsflughafen Deutschlands

Internetseite: www.bodensee-airport.eu