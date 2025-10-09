Logo all-in.de
Flughafen Friedrichshafen: Das ist der Sommerflugplan 2026 am Bodensee-Airport

Urlaub 2026

Bodensee-Airport: Das ist der Sommerflugplan 2026 am Flughafen Friedrichshafen!

Der Sommerflugplan am Bodensee-Airport 2026 ist da – der nächste Urlaub kann kommen! Alle Ziele und Abflüge vom Flughafen Friedrichshafen im Überblick.
Von Josef Brutscher
    Die Airline Easyjet fliegt im Sommer vom Flughafen Friedrichshafen aus nach London.
    Die Airline Easyjet fliegt im Sommer vom Flughafen Friedrichshafen aus nach London. Foto: IMAGO / Pond5 Images

    Wer jetzt schon Urlaub für das Jahr 2026 plant, der sollte jetzt aufpassen: Der Sommerflugplan vom Flughafen Friedrichshafen aus steht. Flüge gibt es im aktuellen Flugplan 2026 wieder zu neuen, aber auch zu altbekannten Zielen. Diese Destinationen werden im Sommer 2026 vom Bodensee-Airport angeflogen.

    Von wann bis wann gilt der Winterflugplan am Bodensee-Airport?

    Der Sommerflugplan 2026 am Flughafen Friedrichshafen gilt vom 29. März 2026 bis zum 24. Oktober 2026. In dieser Zeit werden neun unterschiedliche Ziele angeflogen. (Stand: 07.10.2025)

    Wohin kann man von Friedrichshafen aus fliegen?

    Zu folgenden Urlaubszielen gibt es vom Bodensee Airport aus im Sommer 2026 Direktflüge:

    • Antalya (Türkei)
    • Belgrad (Serbien)
    • Calvi (Korsika, Frankreich)
    • London Gatwick (Großbritannien)
    • Palma de Mallorca (Spanien)
    • Preveza (Lefkas, Griechenland)
    • Skopje (Mazedonien)

    Im Vergleich zum Sommerflugplan des vergangenen Jahres fallen damit einige Ziele weg. Das war der Sommerflugplan am Bodensee-Airport in Friedrichshafen 2025.

    Diese Flugziele sind im Sommer 2026 vom Bodensee-Airport aus neu

    Dafür sind zwei Ziele neu, die im Sommerflugplan des Bodensee-Airports jeweils als Sondercharterflüge beziehungsweise Gruppenreisen hinzukommen. Mit DER Touristik werden an zwei Tagen diese beiden Sonderziele angeflogen:

    • Menorca in Spanien am 12. Mai 2026
    • Brindisi in Italien am 22. September 2026

    Flugdetails zu den beiden Reisen folgen laut dem Bodensee-Airport noch.

    Weitere Flugziele vom Bodensee-Airport folgen

    Der Bodensee-Airport wird jedoch noch weitere Ziele in den Flugplan aufnehmen. Der Flughafen Friedrichshafen meint dazu: „Die Sommerflugplanung ist noch nicht abgeschlossen - weitere Ziele können in Kürze folgen!“

    Auch interessant: Das sind die kürzesten Flüge vom Bodensee-Airport aus

    Welche Ziele aus dem Winterflugplan 2025/26 gibt es nicht mehr

    Im Sommerflugplan des Bodensee-Airports in Friedrichshafen fallen außerdem einige Flugziele raus, die im Winter noch angeflogen wurden. Folgende Ziele sind im Sommer 2026 nicht mehr dabei:

    • Belfast (Nordirland)
    • Heraklion (Kreta, Griechenland)
    • Hurghada (Ägypten)
    • Kopenhagen (Dänemark)
    • Kuusamo (Finnland)

    Hier geht es zum Winterflugplan vom Flughafen Friedrichshafen 2025/2026.

    Diese Airlines starten im Sommer 2026 von Bodensee-Airport in Friedrichshafen aus

    Welche Airlines vom Flughafen in Friedrichshafen im Sommer 2026 starten, seht ihr hier gesammelt:

    • Freebird
    • Corendon
    • Wizz Air
    • Easyjet
    • Condor
    • Avantiair
