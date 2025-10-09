Bodensee-Airport: Das ist der Sommerflugplan 2026 am Flughafen Friedrichshafen!

Wer jetzt schon Urlaub für das Jahr 2026 plant, der sollte jetzt aufpassen: Der Sommerflugplan vom Flughafen Friedrichshafen aus steht. Flüge gibt es im aktuellen Flugplan 2026 wieder zu neuen, aber auch zu altbekannten Zielen. Diese Destinationen werden im Sommer 2026 vom Bodensee-Airport angeflogen.

Von wann bis wann gilt der Winterflugplan am Bodensee-Airport?

Der Sommerflugplan 2026 am Flughafen Friedrichshafen gilt vom 29. März 2026 bis zum 24. Oktober 2026. In dieser Zeit werden neun unterschiedliche Ziele angeflogen. (Stand: 07.10.2025)

Wohin kann man von Friedrichshafen aus fliegen?

Zu folgenden Urlaubszielen gibt es vom Bodensee Airport aus im Sommer 2026 Direktflüge:

Antalya (Türkei)

Belgrad (Serbien)

Calvi (Korsika, Frankreich)

London Gatwick (Großbritannien)

Palma de Mallorca (Spanien)

Preveza (Lefkas, Griechenland)

Skopje (Mazedonien)

Im Vergleich zum Sommerflugplan des vergangenen Jahres fallen damit einige Ziele weg. Das war der Sommerflugplan am Bodensee-Airport in Friedrichshafen 2025.

Diese Flugziele sind im Sommer 2026 vom Bodensee-Airport aus neu

Dafür sind zwei Ziele neu, die im Sommerflugplan des Bodensee-Airports jeweils als Sondercharterflüge beziehungsweise Gruppenreisen hinzukommen. Mit DER Touristik werden an zwei Tagen diese beiden Sonderziele angeflogen:

Menorca in Spanien am 12. Mai 2026

Brindisi in Italien am 22. September 2026

Flugdetails zu den beiden Reisen folgen laut dem Bodensee-Airport noch.

Weitere Flugziele vom Bodensee-Airport folgen

Der Bodensee-Airport wird jedoch noch weitere Ziele in den Flugplan aufnehmen. Der Flughafen Friedrichshafen meint dazu: „Die Sommerflugplanung ist noch nicht abgeschlossen - weitere Ziele können in Kürze folgen!“

Welche Ziele aus dem Winterflugplan 2025/26 gibt es nicht mehr

Im Sommerflugplan des Bodensee-Airports in Friedrichshafen fallen außerdem einige Flugziele raus, die im Winter noch angeflogen wurden. Folgende Ziele sind im Sommer 2026 nicht mehr dabei:

Belfast (Nordirland)

Heraklion (Kreta, Griechenland)

Hurghada (Ägypten)

Kopenhagen (Dänemark)

Kuusamo (Finnland)

Hier geht es zum Winterflugplan vom Flughafen Friedrichshafen 2025/2026.

Diese Airlines starten im Sommer 2026 von Bodensee-Airport in Friedrichshafen aus

Welche Airlines vom Flughafen in Friedrichshafen im Sommer 2026 starten, seht ihr hier gesammelt:

Freebird

Corendon

Wizz Air

Easyjet

Condor

Avantiair