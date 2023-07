In der Nacht zum Mittwoch ist ein heftiges Unwetter über Süddeutschland hinweggezogen. Die Böen erreichten teils extreme Windgeschwindigkeiten.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte vor extremen Gewittern in der Region gewarnt und eine Unwetterwarnung der höchsten Warnstufe 4 herausgegeben. Neben Starkregen und Niederschlagsmengen von bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, hatte der DWD auch vor Hagel und extremen Orkanböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 km gewarnt.

Feuerwehreinsatz bei Kempten. Schweres Unwetter im Allgäu. Markus Dorer

Sirenenalarm in Memmingen - Bäume in Kempten umgestürzt

Schwere Orkanböen mit Regen und Gewitter erreichten gegen 22:45 Uhr beispielsweise die Stadt Memmingen. Gegen 23:40 heulten hier sogar die Sirenen. In Kempten musste die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen ausrücken. Bei Leubas stürzte ein Baum um und blockierte teilweise die Straße in Richtung Kempten. Die Feuerwehr musste den Baum beseitigen und die Straße wieder frei räumen. Auch auf der A7 bei Kempten lagen Äste und ein Baum auf der Fahrbahn. Anwohner der Gemeinde Friesenried meldeten in der Nacht ab 23 Uhr einen Stromausfall. Aktuell liegen noch keine näheren Informationen über größere Schäden im Allgäu vor.

Zwei Feuerwehreinsätze in Oberstdorf

Laut dem Kommandanten der Feuerwehr Oberstdorf mussten die Einsatzkräfte während des Unwetters zu zwei Fehlalarmen ausrücken. In beiden Fällen hatten Brandmeldeanlagen einen Alarm ausgelöst. Ob die Alarme aber im direkten Zusammenhang mit dem Gewitter stehen sei unklar, so Kommandant Peter Vogler

Bahn meldet Streckensperrungen

Die Deutsche Bahn meldet derzeit mehrere Streckensperrungen in Süddeutschland. Unter anderem sind Bäume auf die Strecke zwischen Leutkirch und Aulendorf gestürzt. Auch zwischen Biberach und Aulendorf verkehren aktuell keine Züge. Wie lange die Strecken gesperrt bleiben ist unklar.

Auch interessant für dich: Unwetter

Orkan-Tief "Poly" fordert erste Tote in Deutschland

Unwetter richtet Schäden auch in Frankreich an

Bereits in den Stunden zuvor sind heftige Unwetter über den Osten Frankreichs gezogen. Laut der Deutschen Presse-Agentur wurden in Vichy rund 30 Bäume entwurzelt, in Dijon stürzte die Decke eines Supermarktes ein. Meldungen über verletzte Personen gab es zunächst nicht.

Weitere Informationen folgen.