Der Dauerregen im Allgäu hört auch am Dienstag nicht auf. Nach Informationen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sind seit Sonntagnachmittag in der Region 70 Liter pro Quadratmeter Regen gefallen. Auch am Mittwoch regnet es weiter.

Regenfälle halten an

Der Himmel bleibt am Dienstag vormittags und im Tagesverlauf stark bewölkt oder bedeckt. In den Alpen und im Vorland fällt weiterhin anhaltender und zeitweise kräftiger Regen. Es besteht Hochwassergefahr, die Pegelstände an der Iller sind bereits deutlich angestiegen. Mit maximal 9 bis 14 Grad wird es für Mitte November relativ mild. Dazu weht ein stark böiger Südwestwind. Im Bergland warnt der DWD vor zum Teil schwerer Sturm. In der Nacht zum Mittwoch fällt an den Alpen nach wie vor kräftiger Regen, der später von Westen her in Schauer übergeht. Die Tiefstwerte liegen zwischen 8 und 5 Grad. Auch in der Nacht weht ein in Böen vorübergehend starker bis stürmischer Wind aus West.

Am Mittwoch regnet es weiter. Laut Prognosen des DWD werden im Allgäu bis Mittwochnachmittag etwa 40 bis 60 Liter pro Quadratmeter erwartet. In Staulagen sind sogar bis zu 90 Liter pro Quadratmeter möglich. Vereinzelt kann es auch zu kurzen Gewittern kommen. An den Alpen fällt staubedingt längere Zeit Regen, oberhalb etwa 1.500 Metern kann es auch schneien. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 12 Grad. Es weht weiter ein frischer, in Böen starker bis stürmischer Südwest- bis Westwind. In der Nacht zum Donnerstag werden die Schauer seltener, klingen aber nicht gänzlich ab. Vor allem im Allgäu entstehen aber auch größere Wolkenlücken. Die Temperaturen sinken auf 6 bis 3 Grad. An den Alpen kann es örtlich um die 0 Grad kalt werden.

Glatteis und Frost auf den Straßen zum Wochenende

Am Donnerstag ist die Wetterlage in Bayern unterschiedlich. Im Allgäu kann es laut DWD noch etwas regnen. Mit Höchsttemperaturen zwischen 6 und 10 Grad wird es deutlich kühler. Der Wind aus Südwest bis West schwächt sich allmählich ab. Die Nacht zum Freitag wird teils wolkig oder stark bis gering bewölkt. Örtlich kann sich Nebel bilden. In der zweiten Nachthälfte zieht von Westen gebietsweise Regen auf. Die Tiefstwerte liegen zwischen 3 und 0 Grad, im Bereich der Mittelgebirge und an den Alpen entsteht oft leichter Frost.

Der Freitag wird stark bewölkt, zeit- und gebietsweise kann es regnen. Im höheren Bergland meldet der DWD Schnee. Es wird Nasskalt bei maximal 4 bis 8 Grad. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind, vor allem aus Südwest. In der Nacht zum Samstag fällt weiterhin zeitweise Regen, im Bergland auch Schnee. Die Tiefstwerte liegen zwischen 4 und 0 Grad. Bei zwischenzeitlich größeren Wolkenlücken kann sich leichter Frost bilden. Achtung: örtlich könnte es durch gefrierende Nässe auf den Straßen glatt werden.