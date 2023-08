Einsatz am Tegelberg bei Schwangau: Am Wochenende rückte die Bergwacht aus, um ein Pärchen aus einer alpinen Notlage am Tegelbergsteig zu retten.

Es war schon recht später Nachmittag, als der Notruf die Bergwacht erreichte: Am Tegelberg (1707 Meter) bei Schwangau sitzen zwei Personen in einem Klettersteig fest. Sofort machten sich die Dienstmannschaften der Bergwacht Füssen und der Bergwacht Kaufbeuren auf den Weg.

Notruf am Tegelberg: Mann und Frau an Klettersteig in Notlage

Um so schnell wie möglich helfen zu können, fuhren die Bergwachtler mit der Tegelbergbahn hinauf. Oben angekommen seilten sie sich oberhalb des Tegelbergsteiges ab, bis sie die beiden in Not geratenen Personen fanden. Es handelte sich um einen Mann und eine Frau, die nicht mehr weiterkamen. Das Pärchen schaffte es laut dem Einsatzleiter der Bergwacht, wegen Kräftemangel nicht über eine nasse Felsplatte. "Sie waren unverletzt und gut ausgerüstet, aber überfordert und mit ihren Kräften am Ende", fasste der Einsatzleiter die Situation zusammen.

Es war schon kurz vor Einbruch der Dunkelheit, als die Bergwacht am Wochenende einen Mann und eine Frau aus einem Klettersteig am Tegelberg rettete. Bergwacht Kaufbeuren/ Bergwacht Füssen

Bergwachten Füssen und Kaufbeuren retten Pärchen aus Tegelbergsteig

Die Bergwachten retteten das Pärchen noch kurz vor Einbruch der Dunkelheit aus ihrer alpinen Notlage. Mit einem sogenannten Körperzug zogen sie den Mann und die Frau nach oben. Danach ging es für alle Beteiligten mit der Tegelbergbahn ins Tal.

Die Klettersteige am Tegelberg

Der Tegelbergsteig ist ein Klettersteig am Tegelberg bei Schwangau. Man folgt dem Gelbe Wand-Klettersteig, der als Klettersteig-Lehrpfad für Anfänger besser geeignet ist, bis zu einer Eisenleiter. Dort fängt der eigentliche Tegelbergsteig an, der eher etwas für fortgeschrittene Kletterer ist. Die Hauptschwierigkeiten liegen an steilen Platten (Stellen bis Schwierigkeit C). Bei Nässe - auch wenn es tags zuvor geregnet hat - sollte man die Tour besser meiden. Der Klettersteig selbst dauert durchschnittlich etwa zwei Stunden. Hinzu kommen eine Stunde anstieg und eineinhalb Stunden Abstieg.