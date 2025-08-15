Ein Dirndl, mehrere Styles: Bachelor-Freundin Katja Geretschuchin zeigt ihre Tipps

Mit einem Dirndl macht Frau im Süden der Republik nur selten etwas falsch. Familienfeiern, gesellschaftliche Events oder Party im Festzelt oder Volksfest - das Dirndl ist ein Klassiker, der fast immer passt. Allerdings: Für ein schönes und hochwertiges Dirndl kann man schnell mal ein paar Hundert Euro auf den Tisch legen. Praktisch ist es da, wenn man weiß, wie man aus einem dieser Klassiker gleich mehrere Styles macht!

Dirndl-Styles mit Katja Geretschuchin

Katja Geretschuchin - ehemalige Siegerin der Bachelor-Show auf RTL - ist ihrer Liebe Dennis Gries von Düsseldorf ins Allgäu gefolgt und kommt in ihrer neuen Heimat immer besser zurecht. Nun hat sich die 30-Jährige ein eigenes Dirndl zugelegt und das z.B. auf die diesjährige Allgäuer Festwoche ausgeführt.

Ihren Fans zeigt Katja nun auf Instagram, wie man richtig Geld sparen kann und aus einem Dirndl gleich mehrere coole Looks herausholt.

Dirndl-Styles von Katja: Dennis Freundin zeigt auf Instagram wie es geht:

Dirndltipp Nummer 1 von Katja: Einfach nur das Dirndl an sich tragen - keine Bluse, aber natürlich mit Schürze. Macht ein schönes Dekolleté und wirkt schlicht und elegant.

Das gleiche Dirndl nur mit Bluse macht bei Katja rasant Look Nummer zwei. Der Vorteil an ihrem Klassiker - die Rüschen an den Trägern lassen sich einfach abnehmen. Dirndl, Schürze, eine weiße Bluse und schon wirkt das gute Stück völlig anders.

Statt einer weißen Bluse setzt Katja bei Look Nummer 3 auf eine elegante, transparente Bluse mit Muster. Das wirkt zwar weniger klassisch, sieht aber trotzdem cool aus. Katjas Tipp für die kurzen Dirndl-Blusen. Einfach unten in den BH schieben und schon rutscht nichts mehr nach oben.

Katjas Dirndl-Tipp Nummer 4 für einen anderen Look: Einfach eine andere Schürze kaufen und schon ist das nächste Outfit fertig.

Mit einfachen Kniffen Geld und Zeit sparen und trotzdem im neuen Dirndl-Look feiern gehen

Der Vorteil der Dirndl-Tipps: Ihr spart euch richtig Geld und kommt tatsächlich zu vier unterschiedlichen Looks. Zeitlich sind die Stylingideen ebenfalls schnell umgesetzt.

Wenn ihr mehr über die Allgäuer Festwoche erfahren wollt - inklusive Bilder von tollen Trachten und Looks, dann werdet ihr auf allgäuer-zeitung.de fündig.