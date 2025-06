Dieser Allgäuer Schlagerstar ist beim Alpen Flair Festival 2025 dabei!

Es ist das größte Volksfest in Südtirol und es läuft zum 12. Mal! Das Alpen Flair Festival steht für 2025 in den Startlöchern. Vertreten sind wieder viele bekannte Musikstars der Rock-, Metall-, Punk- und Schlagerszene. Welche Künstler sich die Ehre geben, wie das Programm aussieht, wo es noch Tickets gibt und welcher Allgäuer Schlagerstar auf der Bühne zu sehen ist:

Schlagerstar Nino de Angelo tritt beim Alpen Flair 2025 auf

Neben bekannten Größen wie Tream oder den Schürzenjägern wird nämlich auch Nino de Angelo beim Alpen Flair 2025 dabei sein. Der deutsche Schlagersänger italienischer Abstammung, der seit einigen Jahren mit Freundin Simone im Allgäu wohnt, tritt beim Alpen Flair Festival 2025 am Freitag (20. Juni) ab 18 Uhr auf.

Gerade erst trat der 61-Jährige in Berlin auf. Am Freitag will er dann mit Liedern wie „Jenseits von Eden“ oder Hits von seinem neuen Album „Irgendwann im Leben“ die Stage beim größten Volksfest in Südtirol rocken.

Auch interessant: Schlagerstar Nino de Angelo erfüllt schwer krankem Fan einen letzten Wunsch

Wo ist das Alpen Flair Festival und wann findet es statt?

Das Festivalgelände vom Alpen Flair Festival 2025 ist am Ex-Nato-Areal auf dem Apfelhochplateau in Natz. Das Festival steigt vom 18. Juni 2025 bis zum 21. Juni 2025.

Das Line-Up und das Programm des Alpen Flair Festivals 2025

Doch beim Alpen Flair Festival 2025 sorgen natürlich auch noch haufenweise andere Künstler für Stimmung. Das komplette Line-up, sowie das Programm der vier Tage:

Das Mega-Event startet mit der Warm-up-Party im Dorfzentrum von Natz.

Donnerstag:

Elbrebellen ab 13 Uhr auf der Flair Stage

Elli Berlin ab 14:15 Uhr auf der Flair Stage

John Diva ab 15 Uhr auf der Alpen Stage

Eizbrand ab 16:30 Uhr auf der Alpen Stage

Thundermother ab 18 Uhr auf der Alpen Stage

Schürzenjäger ab 19:30 Uhr auf der Alpen Stage

HBz ab 21:00 Uhr auf der Alpen Stage

Tream ab 22:45 Uhr auf der Alpen Stage

Freitag:

Lustfinger ab 13 Uhr auf der Flair Stage

Wiens No1 ab 14:15 Uhr auf der Flair Stage

Anja Bavaria ab 15:15 Uhr auf der Alpen Stage

Troglaue r ab 16:30 Uhr auf der Alpen Stage

Nino de Angelo ab 18:00 Uhr auf der Alpen Stage

Alexander Eden ab 19:30 Uhr auf der Alpen Stage

Nothing More ab 21 Uhr auf der Alpen Stage

Stahlzeit ab 22:45 Uhr auf der Alpen Stage

Samstag:

Lost Obsession ab 12:45 Uhr auf der Flair Stage

33 RPM ab 14 Uhr auf der Flair Stage

Stunde Null ab 15 Uhr auf der Alpen Stage

Grenzen | Los ab 16:15 Uhr auf der Alpen Stage

Letzte Instanz ab 17:45 Uhr auf der Alpen Stage

Brdigung ab 19:15 Uhr auf der Alpen Stage

Krawallbrüder ab 20:45 Uhr auf der Alpen Stage

Frei.Wild ab 22:15 Uhr auf der Alpen Stage

Alpen Flair Festival 2025: Gibt es noch Tickets?

Ja, für das Alpen Flair Festival 2025 gibt es aktuell noch Tickets. Die Early-Bird-Tickets sind zwar ausverkauft, ein Ticket für das komplette Wochenende, bzw. vom 18. Juni bis zum 21. Juni gibt es jedoch noch für 125 Euro. Auch Tagestickets gibt es noch. Ein Ticket für Donnerstag, Freitag oder Samstag kostet je 60 Euro. Ein Camping-Ticket vom 16. Juni bis zum 22. Juni kostet 45 Euro. Vom 18. Juni bis zum 22. Juni gibt es das Camping-Ticket für 25 Euro. Tickets gibt es hier.