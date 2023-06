Der Sommer legt im Allgäu jetzt so richtig los - und das muss gefeiert werden. Im Juni stehen noch so einige Festivals und Partys an bei denen Feiernde voll auf ihre Kosten kommen. Bereits diesen Samstag erwartet Musikfans in Kempten ein besonderes Highlight. Hier ein Überblick über die anstehenden Partys.

Große Stars auf dem Hildegardplatz

Bereits an diesem Wochenende gibt es in Kempten ein besonderes Highlight. Bei Open-Air-Konzerten auf dem Hildegardplatz treten am Samstag, den 17. und Sonntag den 18. Juni große Stars auf. Am Samstag performt Peter Maffay mit seiner Band ab 20:00 Uhr seine größten Hits. Am Samstag treten dann ab 19:00 Uhr Shooting-Star Zoe Wees und Popstar Sarah Connor auf. Einlass ist jeweils ab 18:30, Eintrittskarten für die Open-Air Konzerte gibt es unter anderem im Ticketshop der Allgäuer Zeitung. Wer es nicht zu den Konzerten schafft, kann in unseren kommenden Bildergalerien das Konzert-Feeling erleben.

Das Freiluft-Festival in Kempten

Zwei Tage, 30 DJs und das auf drei Stages. Nach fünf Jahren Pause veranstaltet das Parktheater am 23. und 24. Juni wieder das Open-Air-Festival. Auf den drei Bühnen können Partygäste "den Sommer, das Leben und die gute Musik" feiern. Headliner sind unter anderem Buffalo & Wallace, Exil der Schatten und Klaudia Gawlas. Das Festival findet am Biomassehof in Riederau, Kempten statt. Beginn ist um 18:00 Uhr.

Heißer Sommer in Leuterschach

In Leuterschach findet am Freitag, den 23. und Samstag, den 24. Juni die "Hot Summer Party" statt. Als erster Act treten die Lamas auf, am Samstag wird mit DJ Tom K. gefeiert. Die Party beginnt immer um 21:00 Uhr und findet auf dem Sportplatz in Leuterschach statt.

Vier Tage feiern auf dem Dorffest in Sulzberg

Am Donnerstag, den 22. Juni startet das Dorffest in Sulzberg. Los geht es auf dem alten Sportplatz ab 17:00 Uhr mit Siebenmeterschießen, ab 19:00 Uhr sorgt dann die Musikkapelle Sulzberg mit stimmungsvoller Musik für einen schönen Abend. Am Freitag steht am 19:00 Uhr ein DJ-Abend auf dem Programm. Am Samstag gibt es um 13:00 Uhr ein Fußballturnier, bevor wieder ab 19:00 Uhr beim Partyabend ordentlich gefeiert werden kann. Zum Abschluss am Sonntag gibt es um 10:00 Uhr eine Zeltmesse, gefolgt von einem Frühschoppen mit der Ottacker Musikkapelle. Anschließend steht um 11:00 Uhr wieder ein Fußballturnier an.

Zeitreise in die 90er in Rettenberg

Am Samstag, den 24. Juni veranstaltet die Brauerei Zötler in Rettenberg eine 90er Jahre Party. Neben einem Dancefloor mit Neonlichtern und Discokugel in der Logistikhalle veranstaltet die Brauerei auch einen Restbestandsverkauf, so können die Partygäste auch ihren Biervorrat aufstocken. Einlass ist um 18:30 Uhr, los geht die Motto-Party um 19:00 Uhr. Einzige Bedingung: Die Partygäste sollen in original 90er-Jahre-Outfits erscheinen. Wie das dann aussieht kann man in unserer Bildergalerie sehen.

Weitere Tipps fürs Wochenende

Dieses Wochenende stehen noch weitere spannende Veranstaltungen im Allgäu an. Am 17. Juni startet beispielsweise auch das Stadtfest in Memmingen. Weitere Veranstaltungstipps im Allgäu hat auch die Allgäuer Zeitung in einem Artikel zusammengefasst.