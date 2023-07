Mehrere kräftige Gewitter, zogen am Dienstag über das südliche Allgäu hinweg. Neben Blitzen und starkem Regen fielen auch Hagelkörner vom Himmel.

Blitz schlägt in Alpsee bei Immenstadt ein

Bereits am Nachmittag schlug ein Blitz direkt in den westlichen Teil des Alpsees bei Immenstadt ein, sofort verließen die Badegäste das Wasser, kurze Zeit später gab es einen starken aber kurzen Regenschauer.

Am Alpsee schlug am Dienstagnachmittag ein Blitz direkt in den See ein. Benjamin Liss

Gewitter im südlichen Oberallgäu, Hagel in Lindau

In Sonthofen zog eine mächtige dunkle Wolkenformation auf und sorgte auch hier für plötzlichen Starkregen. Am Abend zog dann eine Hagelzelle über Hergensweiler im Landkreis Lindau. Dabei fielen teils Zwei-Euro große Hagelkörner, ob es zu Beschädigungen an Fahrzeugen kam, ist unklar. Die Gewitterzelle zog dann weiter in Richtung südliches Oberallgäu über Oberstdorf. "Es war kurz und stark", so ein Oberstdorfer Anwohner.

Nur kurz kam es zu einem Hagelschauer bei Hergensweiler. Davor Knappmeyer

Immer neue Zellen

Begleitet mit starken Winden, Regen und teilweise Hagel zog die Gewitterzelle weiter in Richtung Osten. Gegen 2 Uhr Nachts kam eine weitere Gewitterfront mit Starkregen und massiven Wetterleuchten über Sonthofen und zog dann weiter in Richtung Osten und die Allgäuer Alpen. Der Himmel war hell erleuchtet, Blitze zuckten durch die dunkle Nacht. Auch hier wurde die Zelle wieder von Starkregen, diesmal aber ohne Hagel begleitet. Die Feuerwehr musste nach ersten Informationen nicht ausrücken. Es gab keine Verletzten.

Auch interessant für dich: Unwetterwarnung herausgegeben

Schweres Gewitter zieht am Montag über das Allgäu hinweg

Über Sonthofen zog eine mächtige Wolkenformation auf. Jasmin Rödiger

In Tirol schlugen die Gewitter und Unwetter noch heftiger zu. Dort mussten die Einsatzkräfte zu mehreren Einsätzen ausrücken. Unter anderem mussten Bergsteiger gerettet werden und im Stubaital lief ein Rettungseinsatz an einer Bergbahn.