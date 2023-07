Nach dem Unfall der Achterbahn "Feuerdrache" im Legoland Günzburg liegt jetzt ein Gutachten vor. Die Gutachter kommen darin zu dem Schluss, das wohl menschliches Versagen für den Unfall mit 31 Verletzen verantwortlich ist.

Laut dem Gutachten, das im März dieses Jahres abgeschlossen wurde, bestehe laut Medienberichten "der Anfangsverdacht des sorgfaltspflichtwidrigen menschlichen Verhalten". Demnach soll kein technischer Defekt für den Achterbahnunfall verantwortlich sein.

Ermittlungen gegen mehrere Beschuldigte

Thorsten Thamm, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Memmingen teilte gegenüber all-in.de mit, das "gegen mehrere Beschuldigte ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet worden ist". Um wie viele Beschuldigte es sich genau handelt ist unklar. Weil es sich um ein laufendes Verfahren handelt, könne die Staatsanwaltschaft derzeit keine näheren Angaben zu den Ermittlungen machen. Auch das konkrete Ergebnis des Gutachtens könne laut Thamm derzeit nicht mitgeteilt werden.

Unfall vergangenen Sommer

Am 11. August 2022 sind in der Achterbahn "Feuerdrache" zwei Bahnen kollidiert. Zahlreiche Rettungskräfte und Hubschrauber waren im Einsatz um die 31 Verletzten in Krankenhäuser zu bringen. Glücklicherweise erlitten die meisten leichte Verletzungen, nur ein Mensch wurde schwer verletzt. Nach dem Unfall wurde die Achterbahn für zwei Monate stillgelegt. Seit September 2022 fährt sie wieder.