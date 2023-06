Hacker-Angriff auf Verivox: Das bekannte Vergleichportal ist opfer eines Cyber-Angriffs geworden. Dabei wurden wohl auch Kundendaten gestohlen. Was Betroffene jetzt tun sollten.

Verivox ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden. Dabei haben die unbekannten Täter auch personenbezogene Daten von Verivox-Kunden erbeutet. Das bestätigte das bekannte Vergleichsportal jetzt selbst auf seiner Webseite.

Für Verivox-Nutzer sind das sehr schlechte Nachrichten. Denn um das Vergleichsportal zu nutzen, hatten viele Menschen Daten wie Namen und Mailadressen angegeben, viele auch Bankverbindungen. Wer als Passwort für den Verivox-Account eines genommen hat, das er oder sie auch für andere Zugänge verwendet, könnte nun doppelt in Schwierigkeiten geraten.

Hackerangriff auf Verivox: Daten von Kunden gestohlen

Wie das Unternehmen berichtete, sei es Opfer einer Cyber-Attacke geworden, "von der weltweit mehrere Tausend Unternehmen und Organisationen betroffen sind". Ziel der Attacke sei eine kritische Sicherheitslücke der Dateiübertragungssoftware MOVEit Transfer gewesen. "Wir haben diese externe Anwendung zur sicheren Übermittlung von Informationen mit unseren Partnern genutzt."

Am 31.05.2023 sei Verivox über die kritische Sicherheitslücke informiert worden. "Bei der anschließenden Forensik haben wir festgestellt, dass vor der Abschaltung der MOVEit-Umgebung bei Verivox unerlaubt Daten über diese kritische Schwachstelle entwendet wurden. Dies betrifft auch personenbezogene Daten von unseren Nutzerinnen und Nutzern", so Verivox.

Welche Kundendaten wurden bei Verivox gestohlen?

"Was wir zum jetzigen Zeitpunkt wissen, ist, dass vor allem personenbezogene Daten, die eine E-Mail-Adresse enthalten, betroffen waren", so Verivox. Betroffen seien also

Auch interessant für dich: Konjunktur

Nächste Zinserhöhung in Sicht - Bauen wird wohl noch teurer

Name

Adresse

E-Mail-Adresse

In bestimmten Fällen waren auch Bankverbindungsdaten betroffen (Name, Adresse, E-Mail-Adresse, IBAN).

Was sollten Verivox-Kunden jetzt tun?