Andreas Kopton, Präsident der IHK Schwaben ist am Wochenende gestorben. Er führte die schwäbische IHK seit 2009. Kopton wurde 66 Jahre alt.

„Wir sind bestürzt über den frühen Tod unseres Präsidenten, der seit 2009 mit Herzblut, großem Engagement und Weitsicht unsere IHK Schwaben geführt hat. Wir trauern um eine Unternehmerpersönlichkeit, die sich stets mit hoher Sachkenntnis, einem klaren Blick für das Wesentliche in einer warmen, ausgleichend, optimistischen Art für die bayerisch-schwäbische Wirtschaft und für „seine“ IHK eingesetzt hat“, äußerte sich Gerhard Pfeifer, stellvertretender Präsident der IHK Schwaben in einer ersten Mitteilung der IHK.

Andreas Kopton war ab 2009 IHK-Präsident in Schwaben

Kopton folgte 2009 auf Hannelore Leimer als Präsident der schwäbischen IHK. Bereits zuvor hatte sich gebürtige Cuxhavener ehrenamtlich für die regionale Wirtschaft eingesetzt. Unter anderem war er ab 1995 Mitglied der IHK-Regionalversammlung Donau-Ries und ab 2002 Vize-Präsident der IHK Schwaben. Ab 2017 war er auch im Vorstand des Deutschen Industrie und Handelkammertages in Berlin.

„Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Freunden, allen voran seiner Frau und seinen Kindern. In tiefer Dankbarkeit blicken wir zurück auf die gemeinsame Wegstrecke mit einem außergewöhnlichen Unternehmer und Menschen, dem wir stets ein ehrendes Gedanken bewahren werden", äußerte sich IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Marc Lucassen zum Tod des IHK-Präsidenten.

Seit 1987 in Schwaben engagiert

Andreas Kopton wurde in Cuxhaven geboren und studierte Wirtschaftswissenschaften an der Universität Duisburg. An der Justus-Liebig-Universität in Gießen promovierte Kopton 1992 zu Dr. rer. pol. Ab 1987 war Kopten im nordschwäbischen Harburg tätig. Zuletzt war er dort bei der HPC AG im Vorstand und im Aufsichtsrat tätig. Einen ausführlichen Nachruf zum Tod von Andreas Kopton hat auch allgauer-zeitung.de veröffentlicht.