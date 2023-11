Wegen einer möglichen Gefahr für Allergiker ruft ein Hersteller aus Bad Wörishofen bundesweit Bratwürste aus dem Tiefkühlregal zurück. Grund ist eine Zutat, die nicht in die Wurst gehört.

Die Firma Josef Maier aus Bad Wörishofen ruft aktuell bundesweit Bratwürste zurück, weil ihr Verzehr für Allergiker gefährlich sein könnte. Grund ist, dass in den Würsten nicht deklarierter Senf ist, was für Allergiker gefährlich sein könnte.

Hersteller ruft Wildschweinbratwurst zurück

Produktbezeichnung: Wildschweinbratwurst, gebrüht und tiefgefroren

Inhalt: 400 Gramm

Hersteller: Josef Maier GmbH & Co. KG

Grund der Warnung: nicht deklarierte Zutat Senf

Betroffen sind Würste mit verschiedenen Chargennummern und Mindesthaltbarkeitsdaten.

Wer auf Senf allergisch reagiert, sollte das Produkt auf keinen Fall essen, sondern die Würste im Supermarkt zurückgeben. Schlimmstenfalls könnte der Senf sogar einen allergischen Schock auslösen, hieß es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Der Kaufpreis werde bei der Rückgabe erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons. Kunden, die nicht auf Senf allergisch sind, können die Bratwürste laut Hersteller bedenkenlos essen. Andere Produkte des Unternehmens seien nicht vom Rückruf betroffen.

Lebensmittelrückrufe sind nicht selten

Lebensmittelrückrufe sind nicht ungewöhnlich. Allein 2022 wurden in Deutschland mehr als 300 Produkte zurückgerufen. Hauptgründe waren mikrobiologische Verunreinigungen, Grenzwertüberschreitunugen oder unzulässige Inhaltsstoffe, berichtet das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit. Dass die Zahlen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, bedeutet aber nicht, dass Lebensmittel in Deutschland unsicherer geworden sind, sondern im Gegenteil: Unternehmen stünden heutzutage Rückrufen weniger kritisch gegenüber.

