Wurst-Rückruf: Diese Rindfleischknacker von Edeka, Netto, Kaufland und Konsum dürft ihr nicht essen

Der Wursthersteller „Radeberger Fleisch- und Wurstwaren Korch GmbH“ aus Radeberg in Sachsen ruft Rindfleischknacker zurück. Von dem Rückruf betroffen sind die „Original Radeberger Rindfleischknacker“.

Welche Charge Rindfleischknacker werden zurückgerufen?

Vom Rückruf betroffen ist eine Charge der Rindfleischknacker von Radeberger“. Hier die wichtigsten Kennziffern:

Produktname: „Original Radeberger Rindfleischknacker, 240 Gramm“

Mindesthaltbarkeitsdatum 04.11.2025

Chargennummer / Los-Kennzeichnung: 539213226

Weitere Kennzeichnung: EAN 4047329132261

Das betroffene Produkt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand (20.10.2025) über folgende Handelsketten vertrieben:

Handelskette Konsum Dresden und Umgebung (Sachsen)

EDEKA

Kaufland

Netto

Betroffene Bundesländer sind Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Bayern, Baden-Württemberg & Thüringen. (Stand: 20.10.2025)

Krankheitserreger in Radeberger Rindfleischknackern können Darminfektionen auslösen

Grund für den Rückruf der „Original Radeberger Rindfleischknacker, 240 g“ ist, dass bei einer Überprüfung „Escherichia coli“-Erreger gefunden wurden. Sie können Shigatoxin/Verotoxin bilden - diese werden auch als STEC bezeichnet. STEC können Darminfektionen mit Durchfall und Bauchschmerzen auslösen. In schweren Fällen sind auch Symptome wie blutiger Durchfall, Fieber und akutes Nierenversagen (HUS) möglich.

Personen, die dieses Lebensmittel gegessen haben und schwere oder anhaltende Symptome entwickeln, sollten ärztliche Hilfe aufsuchen und auf eine mögliche E-coli-Infektion hinweisen, empfiehlt lebenmittelwarnung.de. Sich ohne Symptome vorbeugend in ärztliche Behandlung zu begeben, sei nicht sinnvoll.

Rückgabe auch ohne Kassenbon möglich

Kunden, die den zurückgerufenen Artikel gekauft haben, können diesen auch ohne Vorlage des Kassenbons an der Verkaufsstelle zurückgeben. Der Kaufpreis wird erstattet.

