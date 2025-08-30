Logo all-in.de
Polizei sucht mit Großaufgebot nach zehnjährigem Jungen

Er spricht nicht

Ein autistischer Junge wird vermisst - und bleibt auch nach stundenlanger Suche über Nacht verschollen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.
    Nächtliche Großsuche mit Einsatzkräften nach einem Jungen im Ortsteil Wendessen. In Wolfenbüttel wird ein zehn Jahre alter Junge vermisst.
    Nächtliche Großsuche mit Einsatzkräften nach einem Jungen im Ortsteil Wendessen. In Wolfenbüttel wird ein zehn Jahre alter Junge vermisst. Foto: Benjamin Müller/dpa

    Ein zehn Jahre altes Kind aus Wolfenbüttel wird seit Stunden vermisst. Der autistische Junge habe sein Elternhaus im Ortsteil Wendessen am Freitagabend gegen 18.30 Uhr verlassen und sei bisher nicht zurückgekehrt, teilte die Polizei mit. Er spreche nicht und habe zuletzt eine schwarze Jeanshose, weiße Socken und einen schwarzen Pullover angehabt.

    Zehnjähriger Bub seit Stunden verschwunden

    Nach Angaben der Polizei wurde die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft gesucht, bisher allerdings erfolglos. Sollte der Junge in den nächsten Stunden nicht gefunden werden, werde man den Einsatz ausweiten, sagte ein Polizeisprecher.

    Hinweise nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter 05331/933-0 entgegen.

