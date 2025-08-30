Logo all-in.de
Wolfenbüttel

Große Erleichterung: Vermisster Junge (10) gefunden!

Der seit Stunden vermisste zehn Jahre alte Junge aus Wolfenbüttel in Niedersachsen ist gefunden worden. Er sei offensichtlich unverletzt, teilte die Polizei mit.
Von dpa
    Nächtliche Großsuche mit Einsatzkräften nach einem Jungen im Ortsteil Wendessen. Jetzt gibt es gute Nachrichten.
    Nächtliche Großsuche mit Einsatzkräften nach einem Jungen im Ortsteil Wendessen. Jetzt gibt es gute Nachrichten. Foto: Benjamin Müller/dpa

    Die weiteren Hintergründe des Verschwindens müssten noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler bedankten sich bei den vielen Helfern für die Beteiligung an der Suche nach dem autistisch veranlagten Kind. 

    Zehnjähriger Bub war stundenlang verschwunden

    Der Junge hatte sein Elternhaus am Freitagabend gegen 18.30 Uhr verlassen und galt seitdem als vermisst. Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft. Bei der Suche kamen ein Hubschrauber, mehrere Suchhunde, Drohnenteams mit Wärmebildkameras zum Einsatz.

