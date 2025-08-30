Große Erleichterung: Vermisster Junge (10) gefunden!

Die weiteren Hintergründe des Verschwindens müssten noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Die Ermittler bedankten sich bei den vielen Helfern für die Beteiligung an der Suche nach dem autistisch veranlagten Kind.

Zehnjähriger Bub war stundenlang verschwunden

Der Junge hatte sein Elternhaus am Freitagabend gegen 18.30 Uhr verlassen und galt seitdem als vermisst. Einsatzkräfte suchten die ganze Nacht und auch am Morgen mit einem Großaufgebot nach dem Jungen ukrainischer Herkunft. Bei der Suche kamen ein Hubschrauber, mehrere Suchhunde, Drohnenteams mit Wärmebildkameras zum Einsatz.