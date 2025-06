Bis zu 37 Grad! So heiß wird es am Wochenende in Bayern

Auf die Menschen in Bayern rollt eine Hitzewelle mit viel Sonne zu. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet bereits für den Samstag 27 bis 32 Grad. In der Nacht kühlt es demnach auch nur wenig ab.

Am Sonntag heißt es: viel trinken, leicht essen und lockere Kleidung tragen. Es wird viel Sonne bei Höchstwerten bis zu 35 Grad in Unterfranken vorhergesagt. Auch der Montag zeigt sich weiterhin sonnig und heiß. In den Mittelgebirgen und den Alpen sind dabei vereinzelt Hitzegewitter möglich.

Noch heißer wird es dann am Dienstag. Am Alpenrand sind Temperaturen bis zu 30 Grad vorhergesagt, in Unterfranken sehr heiße 37 Grad. Gegen Nachmittag kann es lokal kräftig gewittern.

Verhaltensempfehlungen bei der Hitze

Bei der Hitze wirkt eine kühle Dusche entlastend, wie der DWD empfiehlt. Zudem sei es von Vorteil, luftige, helle Kleidung sowie eine Kopfbedeckung zu tragen. Körperlich anstrengende Aktivitäten sollten bei Möglichkeit auf den Morgen beschränkt werden. Wichtig sei es außerdem, genug zu trinken.