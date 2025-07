Löwe aus dem Zoo in Antalya entlaufen! Feldarbeiter attackiert und verletzt

In der türkischen Touristenhochburg Antalya ist ein Löwe aus einem Zoo ausgebrochen. Das Tier habe einen Feldarbeiter in etwa einem Kilometer Entfernung zum in der Gemeinde Manavgat gelegenen Tierpark angegriffen und verletzt, berichtete der Sender TRT. Nach mehreren Stunden der Suche wurde der Löwe namens Zeus von Einsatzkräften getötet.

Antalya: Ausgebrochener Löwe verletzt Mann schwer

Wie der Löwe entkommen konnte, ist dem Bericht zufolge noch unklar. Das Gelände rund um den Tierpark war während der Sucharbeiten abgesperrt worden. Der angegriffene Mann berichtete, in den frühen Morgenstunden von dem Löwen überrascht worden zu sein. Er sei zur Behandlung seiner schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Nachrichtenagentur DHA.

Beliebtes Reiseziel: Löwe aus Zoo entkommen

Manavgat ist ein beliebtes Reiseziel an der türkischen Riviera. Besonders in den Sommermonaten zieht Manavgat zahlreiche Touristen aus Europa an, viele davon aus Deutschland. Neben dem klassischen Zoo gibt es in Antalya und Umgebung auch kleinere Wildparks, Aquarien und Reptilienhäuser, die vor allem auf touristisches Publikum ausgerichtet sind. Tierschützer kritisieren immer wieder die Haltungsbedingungen.