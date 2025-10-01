Logo all-in.de
Unwetter und Überschwemmung auf Ibiza

Balearen

Evakuierungen! Schweres Unwetter trifft auch Urlaubsinsel Ibiza

Die Balearen-Insel Ibiza wird von heftigen Unwettern heimgesucht. Es gibt Überschwemmungen und Verletzte.
Von Redaktion all-in.de
    Menschen gehen eine überflutete Straße auf Ibiza entlang. Ein schweres Unwetter hat die Baleareninsel getroffen.
    Menschen gehen eine überflutete Straße auf Ibiza entlang. Ein schweres Unwetter hat die Baleareninsel getroffen. Foto: picture alliance/dpa/EUROPA PRESS | Germán Lama

    Nach der spanischen Ostküste rund um Valencia hat ein schweres Unwetter jetzt auch die Baleareninseln Ibiza und Formentera getroffen. Laut Medienberichten hatten die Behörden am Dienstag die höchste Warnstufe ausgerufen. Auf Ibiza fiel zuletzt bis zu 200 Meter Regen je Quadratmeter.

    Unwetter auf Ibiza: Straßen überschwemmt - Menschen evakuiert

    Videos in den sozialen Netzwerken zeigen Wassermassen in den Straßen. Laut spanischen Medienberichten wurden mehrere Personen verletzt, über 200 Urlauber wurden aus einem Hotel evakuiert.

    Laut der örtlichen Zeitung Dario de Ibiza wurden zeitweise mehrere Straßen für den Verkehr gesperrt, darunter auch die Straße zum Flughafen. Andere Medien berichteten, dass Teile von Ibiza-Stadt von der Stromversorgung abgeschnitten waren, bzw. sind. Zudem wurden mehrere Schulen evakuiert. Von dem Unwetter und den Folgen war auch der Flughafen betroffen.

    Bilder vom Dienstag zeigen das Ausmaß des Unwetters auf Ibiza:

    Urlaubsinsel Ibiza schwer getroffen! Unwetter legt Baleareninsel lahm

    Schwere Regenfälle haben die Urlaubsinsel Ibiza getroffen.
    7 Bilder
    Ein schweres Unwetter hat die Baleareninsel Ibiza getroffen. Straßen wurden überschwemmt, ein Hotel und Schulen mussten evakuiert werden. In Teilen von Ibiza-Stadt soll der Strom ausgefallen sein.

    Schweres Unwetter traf auch Valencia

    Auch die Ostküste Spaniens wurde zuletzt von einem schweren Unwetter getroffen. Rund um die Großstadt Valencia gab es schwere Überschwemmungen. Bildungseinrichtungen mussten geschlossen werden. Ebenfalls betroffen war die Stadt Saragossa im Landesinneren.

