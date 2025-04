Frankreichurlaub mit Auto: Ohne Plakette droht Bußgeld

Bordeaux, Nizza, Avignon, Paris und mehr: In vielen französischen Städten gibt es Umweltzonen, die nur Fahrzeuge mit der Umweltplakette Crit'Air befahren dürfen. Die grüne deutsche Feinstaubplakette wird nicht anerkannt, warnt das Europäische Verbraucherzentrum (EVZ).

Urlauber, die das Nachbarland im Auto bereisen, müssen sich deshalb rechtzeitig schlaumachen, ob ihr Trip sie in eine oder mehrere der Städte mit Umweltzone führt – und die Plakette online beim französischen Umweltministerium bestellen. Sie kostet knapp fünf Euro, Versand inklusive.

Mehr Umweltzonen seit Jahresbeginn

Die Zahl der festen Umweltzonen ist laut den Verbraucherschützern seit Anfang des Jahres gewachsen: Es gibt sie demnach nun in allen Ballungsräumen Frankreichs, in denen mehr als 150.000 Menschen leben.

Neu dabei sind dem EVZ zufolge beispielsweise Avignon in der Provence oder Rennes in der Bretagne. Wer ohne die französische Plakette in eine Umweltzone fährt, riskiert ein Bußgeld ab 68 Euro.

Neben den festen Umweltzonen gibt es auch Zonen, in denen nur an bestimmten Tagen eine Plakettenpflicht besteht. Hier droht nur ein Bußgeld, falls man an so einem Tag ohne Plakette in die jeweilige Zone einfährt. Eine Übersicht der Umweltzonen gibt es auf der Website des Verbraucherzentrums unter dem Link «cec-zev.eu/de/themen/auto/franzoesische-umweltplakette».

Rechtzeitig bestellen - zur Not Rechnung als Nachweis nutzen

Die Umweltplakette lässt sich im Internet unter «certificat-air.gouv.fr»bestellen. Da die Lieferzeit bis zu 21 Tage beträgt, ist es ratsam, sich frühzeitig zu kümmern.

Ist die Plakette bis zur Abfahrt nicht im Briefkasten, sollte man die Rechnung (facture) ausdrucken – darauf sei eine Kopie der Plakette mit dem Kennzeichen des Autos zu finden. Die ausgedruckte Rechnung genügt nach Angaben der Verbraucherschützer als Nachweis.

Wer mit einem Mietwagen nach Frankreich fahren möchte, hat das Problem, dass er die Plakette erst bestellen kann, wenn er das Auto abgeholt hat und das Kennzeichen kennt.

Plakette für Mietwagen erst nach Abholung bestellbar

Bei längeren Aufenthalten in Frankreich könnte es sich lohnen, eine Umweltplakette zu bestellen, nachdem man seinen Mietwagen in Deutschland erhalten hat, rät der ADAC. Die per E-Mail zugestellte Rechnung könne als Bestellnachweis mitgeführt werden.

Bei kürzeren Aufenthalten ist es dem Autoclub zufolge eher ratsam, den Mietwagen in Frankreich zu bestellen und abzuholen, da die Fahrzeuge vor Ort meist mit den entsprechenden Plaketten ausgestattet seien.