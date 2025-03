Deutscher (24) klettert auf Madeira über Absperrung, stürzt 200 Meter in die Tiefe und stirbt!

Ein deutscher Tourist ist Medienangaben zufolge auf der portugiesischen Atlantik-Insel Madeira beim Fotografieren an einem Berg tödlich verunglückt. Der junge Mann sei unweit des gut 1.800 Meter hohen Gipfels des Berges Areeiro über eine Absperrung geklettert und habe dann den Halt verloren, berichtete der staatliche TV-Sender RTP.

Tourist stürzt auf Madeira 200 Meter in die Tiefe

Er sei 200 Meter in die Tiefe gestürzt. Rund 40 Retter hätten am Donnerstag mehrere Stunden gebraucht, um die Leiche zu bergen. Woher in Deutschland der Tourist stammte, wurde zunächst nicht bekannt.