Riesen-Fund in Frankreich: Mann versteckt Schmuck im Wert von 10 Millionen Euro in der Unterhose

Am Samstag, 30. August, gelang Beamten der Pariser Polizei am Gare de Lyon ein Riesenfund. Die Polizisten hatten einen Mann und einen Jugendlichen mit Juwelen im Millionenwert erwischt. Die beiden hatten das wertvolle Geschmeide an einem kuriosen Ort versteckt.

Überraschender Fund bei Kontrolle am Bahnhof

Laut Angaben der Zeitung „Le Parisiene“ hatten die Beamten den Jugendlichen und den Mann einer zufälligen Kontrolle unterzogen, als diese aus dem TGV stiegen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in der Unterhose eines der Männer eine Socke. Darin waren neben einer Rolex-Uhr mehrere Schmuckstücke.

Wertvoller Schmuck in der Unterhose und Trennschleifer im Koffer

Bei den Schmuckstücken soll es sich unter anderem um eine Halskette, ein Paar Ohrringe und einen Ring gehandelt haben. Der Gesamtwert des Schmucks soll bei 10 Millionen Euro liegen. Die Polizei fand bei den beiden aus Tunesien stammenden Männern außerdem noch ein Messer und einen Trennschleifer. Der Mann und der Jugendliche wurden festgenommen, eine Spezialeinheit für schwere Diebstähle hat die Ermittlungen übernommen.