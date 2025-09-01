Logo all-in.de
Schmuck im Wert von 10 Millionen Euro in der Unterhose: Französische Polizei schnappt Diebe bei Kontrolle

Kurioses Versteck

Riesen-Fund in Frankreich: Mann versteckt Schmuck im Wert von 10 Millionen Euro in der Unterhose

Die Pariser Polizei staunte nicht schlecht, als sie am Wochenende zwei Zugpassagiere kontrollierte. Der Mann und der Jugendliche wurden mit wertvollen Juwelen erwischt.
Von Redaktion all-in.de
    • |
    • |
    • |
    Bei einer Kontrolle in Frankreich haben Polizisten bei zwei Bahnreisenden wertvollen Schmuck gefunden. Die mutmaßlichen Diebe hatten ein interessantes Versteck für das Diebesgut.
    Bei einer Kontrolle in Frankreich haben Polizisten bei zwei Bahnreisenden wertvollen Schmuck gefunden. Die mutmaßlichen Diebe hatten ein interessantes Versteck für das Diebesgut. Foto: picture alliance/dpa | Patrick Seeger (Symbolbild)

    Am Samstag, 30. August, gelang Beamten der Pariser Polizei am Gare de Lyon ein Riesenfund. Die Polizisten hatten einen Mann und einen Jugendlichen mit Juwelen im Millionenwert erwischt. Die beiden hatten das wertvolle Geschmeide an einem kuriosen Ort versteckt.

    Überraschender Fund bei Kontrolle am Bahnhof

    Laut Angaben der Zeitung „Le Parisiene“ hatten die Beamten den Jugendlichen und den Mann einer zufälligen Kontrolle unterzogen, als diese aus dem TGV stiegen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten in der Unterhose eines der Männer eine Socke. Darin waren neben einer Rolex-Uhr mehrere Schmuckstücke.

    Wertvoller Schmuck in der Unterhose und Trennschleifer im Koffer

    Bei den Schmuckstücken soll es sich unter anderem um eine Halskette, ein Paar Ohrringe und einen Ring gehandelt haben. Der Gesamtwert des Schmucks soll bei 10 Millionen Euro liegen. Die Polizei fand bei den beiden aus Tunesien stammenden Männern außerdem noch ein Messer und einen Trennschleifer. Der Mann und der Jugendliche wurden festgenommen, eine Spezialeinheit für schwere Diebstähle hat die Ermittlungen übernommen.

