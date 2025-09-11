Rückruf bei Rewe! Kunststoffteile in Erdnuss-Snack entdeckt

Rückruf einer Rewe-Knabberei! Ein Snack-Produkt der Rewe-Eigenmarke „ja!“ wird aktuell zurückgerufen. Eine Charge der „ja! Party-Nüsse Paprika“ ist betroffen – Verbraucher sollten den Snack nicht konsumieren.
Der Grund: In einzelnen Packungen könnten Kunststoffteile enthalten sein. Der Verzehr ist nicht sicher – der Rewe-Snack werde deshalb zurückgerufen. Das teilt unter anderem das Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de mit.
Erdnüsse-Rückruf bei Rewe – diesen Snack sollten Sie zurückgeben
- Produkt: ja! PARTY-NÜSSE Paprika
- Verpackungseinheit: 200 Gramm
- Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.04.2026
- Chargennummer: L0010110519
- Hersteller: Snäcky Knabbergebäck GmbH
- Markt: Rewe
„ja! Party-Nüsse Paprika“ von Rewe nicht essen – Grund des Rückrufs
Wie das Unternehmen mitteilt, lässt sich nicht ausschließen, dass sich in einzelnen Packungen blaue, weiche Kunststoffteile befinden. Teilweise seien diese von einer Teighülle umschlossen. Ein Verzehr könne daher ein Verletzungsrisiko darstellen, heißt es zu der aktuellen Rückrufaktion bei Rewe.
Von dem Verzehr des betroffenen Produkts wird dringend abgeraten. Kunden können die Nüsse in ihre Rewe-Filiale zurückbringen und erhalten den Kaufpreis zurück – auch ohne Kassenbon. Andere Chargen oder Haltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.
Produktrückrufe sorgten aktuell für Schlagzeilen
In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten verschiedene Hersteller Salami, Käse und Eis aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.
- Juli 2025: „Rein Rind Salami“ von Wiltmann – Rückruf wegen möglicher Keimbelastung, Vertrieb u. a. über Lidl und Kaufland.
- August 2025: Mehrere Bio-Aufstriche von KoRo – erhöhte Gehalte an Schimmelpilzgift Ochratoxin A festgestellt.
- August 2025: Eiscreme „Summer Pops“ von Becky’s – Rückruf wegen sensorischer Abweichungen, verkauft u. a. bei Mäc Geiz.
- August 2025: Französischer Käse (Camembert und Ziegenkäse von Chavegrand) – europaweiter Rückruf nach Listeriose-Ausbruch.
- August 2025: Kneipp Aroma-Pflegedusche – Belastung mit Bakterium Burkholderia cepacia, vor allem für Risikogruppen problematisch.
- September 2025: „Rein Rind Salami“ von Wiltmann erneut zurückgerufen – diesmal Charge mit MHD 01.10.2025 betroffen.
