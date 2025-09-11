Logo all-in.de
Rückruf: Rewe ruft Erdnüsse „ja! Party-Nüsse Paprika“ zurück – Kunststoffteile entdeckt

Nicht snacken!

Rückruf bei Rewe! Kunststoffteile in Erdnuss-Snack entdeckt

Ein Snack-Produkt der Rewe-Eigenmarke „ja!“ wird aktuell zurückgerufen. In einzelnen Packungen könnten Kunststoffteile enthalten sein – der Verzehr ist nicht sicher.
Von Daniel Halder
    Rückruf: Bei Rewe gibt es eine aktuelle Rückrufaktion zu Erdnüssen im Paprika-Teigmantel. (Symbolbild)
    Rückruf: Bei Rewe gibt es eine aktuelle Rückrufaktion zu Erdnüssen im Paprika-Teigmantel. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Shotshop (Symbolbild)

    Rückruf einer Rewe-Knabberei! Ein Snack-Produkt der Rewe-Eigenmarke „ja!“ wird aktuell zurückgerufen. Eine Charge der „ja! Party-Nüsse Paprika“ ist betroffen – Verbraucher sollten den Snack nicht konsumieren.

    Der Grund: In einzelnen Packungen könnten Kunststoffteile enthalten sein. Der Verzehr ist nicht sicher – der Rewe-Snack werde deshalb zurückgerufen. Das teilt unter anderem das Verbraucherportal lebensmittelwarnung.de mit.

    Erdnüsse-Rückruf bei Rewe – diesen Snack sollten Sie zurückgeben

    • Produkt: ja! PARTY-NÜSSE Paprika
    • Verpackungseinheit: 200 Gramm
    • Mindesthaltbarkeitsdatum: 17.04.2026
    • Chargennummer: L0010110519
    • Hersteller: Snäcky Knabbergebäck GmbH
    • Markt: Rewe

    „ja! Party-Nüsse Paprika“ von Rewe nicht essen – Grund des Rückrufs

    Wie das Unternehmen mitteilt, lässt sich nicht ausschließen, dass sich in einzelnen Packungen blaue, weiche Kunststoffteile befinden. Teilweise seien diese von einer Teighülle umschlossen. Ein Verzehr könne daher ein Verletzungsrisiko darstellen, heißt es zu der aktuellen Rückrufaktion bei Rewe.

    Von dem Verzehr des betroffenen Produkts wird dringend abgeraten. Kunden können die Nüsse in ihre Rewe-Filiale zurückbringen und erhalten den Kaufpreis zurück – auch ohne Kassenbon. Andere Chargen oder Haltbarkeitsdaten sind nicht betroffen.

    Produktrückrufe sorgten aktuell für Schlagzeilen

    In den vergangenen Monaten kam es bereits mehrfach zu Rückrufen wegen verunreinigter Lebensmittel. Unter anderem mussten verschiedene Hersteller Salami, Käse und Eis aus dem Handel nehmen, weil Krankheitserreger oder Fremdkörper entdeckt wurden.

