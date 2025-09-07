Logo all-in.de
Icon Menü
Icon Schließen schliessen
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Welt
Icon Pfeil nach unten
Politik
Icon Pfeil nach unten

Söder schließt NATO-Einsatz in Ukraine aus und will Wehrpflicht für Männer

Politik

CSU-Chef Söder lehnt NATO-Truppen in der Ukraine ab und fordert Rückkehr zur Wehrpflicht für Männer in Deutschland

Inmitten internationaler Bemühungen um eine Friedenslösung für die Ukraine äußert sich CSU-Chef Markus Söder deutlich zu möglichen Nato-Truppen im Land. Zudem wird die Diskussion über die Rückkehr zur Wehrpflicht und den Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen in Deutschland beleuchtet.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Russland würde nach Ansicht von Söder keine Nato-Truppen in der Ukraine akzeptieren
    Russland würde nach Ansicht von Söder keine Nato-Truppen in der Ukraine akzeptieren Foto: Fabian Strauch/dpa

    CSU-Chef Markus Söder erteilt Überlegungen, die Bundeswehr im Rahmen von Sicherheitsgarantien für die Ukraine in dem Land einzusetzen, eine klare Absage. «Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Nato-Truppen dort stationiert sind. Das würde Russland keinesfalls akzeptieren. Denn es wäre die Vorstufe des Beitritts der Ukraine in die Nato», sagte der bayerische Ministerpräsident der «Rheinischen Post». «Außerdem ist die Bundeswehr dafür nicht bereit», fügte er hinzu. Sie sei finanziell und personell auf Kante genäht. Deshalb brauche es wieder die Wehrpflicht. 

    Söder regte auch eine Diskussion über den Umgang mit ukrainischen Flüchtlingen an. «Ein Frieden ist derzeit nicht absehbar. Es ist daher legitim zu überlegen, wehrfähige Ukrainer in ihre Heimat zurückzusenden, um in ihrem eigenen Land für die Sicherheit zu sorgen», sagte der CSU-Vorsitzende. Gleichzeitig betonte er, dass er eine Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland für notwendig hält – allerdings nur für Männer. Eine Wehrpflicht für Frauen sei aus seiner Sicht verfassungsrechtlich nicht durchsetzbar.

    Kein Bürgergeld mehr für Menschen aus der Ukraine?

    Auch beim Bürgergeld für Ukrainer in Deutschland will Söder einen anderen Kurs. «Das Bürgergeld führt dazu, dass wir im Vergleich zu anderen europäischen Ländern einen deutlich geringeren Anteil an Ukrainern haben, die in Arbeit sind. Das muss dringend geändert werden - nicht nur für neu ankommende Ukrainer», sagte Söder. 

    Nach Plänen der schwarz-roten Koalition sollen Menschen aus der Ukraine, die nach dem 1. April 2025 nach Deutschland kamen und kommen, nicht mehr Bürgergeld, sondern geringere Leistungen wie Asylbewerber erhalten. Ukrainerinnen und Ukrainer kamen in der großen Fluchtbewegung nach dem russischen Großangriff auf die Ukraine 2022 nicht als Asylbewerber nach Deutschland, sondern über eine Sonderregel. Damit durften sie sofort arbeiten und hatten, falls sie ihren Lebensunterhalt nicht sofort verdienen konnten, Anspruch auf Bürgergeld.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden