In dieser Felsenschlucht in den bayerischen Alpen bietet sich ein wahres Naturschauspiel

Wer auf der Suche nach einem spektakulären Ausflugsziel in den bayerischen Alpen ist, kommt hier nicht dran vorbei: die Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen. Die Felsenschlucht beeindruckt mit einer bizarren Landschaft und einer tosenden Partnach, die mit bis zu 100 Dezibel Lautstärke zwischen den engen Felswänden hindurchrauscht.

Die tiefste Felsenschlucht Mitteleuropas ist zwar die Breitachklamm im Allgäu, doch mit etwa 80 Metern Tiefe und einer Länge von fast 700 Metern kann auch die Partnachklamm beeindrucken. Sie eignet sich dabei für einen kurzen Ausflug oder auch als Ausgangspunkt für weitere Touren im Wettersteingebirge.

Die Fakten zur Partnachklamm Länge: 699 Meter

Tiefe: 80 Meter

Alter: ca. 10.000 Jahre

Wachstum pro Jahr: 1 Zentimeter

Lautstärke: bis zu 100 Dezibel

Tunnelanlagen: 9 Stück

Besuch der Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen fast ganzjährig möglich

Nicht nur in den warmen Monaten ist ein Besuch in der Partnachklamm möglich und lohnenswert. Insbesondere auch im Winter besteht für Besucherinnen und Besucher dank gesicherter Wege und Tunnelanlagen, die Möglichkeit, einzigartige Naturschauspiele zu bewundern.

Denn dann ragen meterlange Eiszapfen von den steilen Felswänden, die zu riesigen Wänden aus blankem Eis mit einer Höhe von bis zu 30 Metern zusammenwachsen. Das Wasser der Partnach fließt zwischen eisbedeckten Felsbrocken und abstrakten Eisskulpturen hindurch. Gesicherte Wege und Tunnelanlagen machen die Klamm auch im Winter begehbar.

Zwar ist die Partnachklamm ganzjährig geöffnet, dennoch kann es zwischenzeitlich zu Schließungen kommen - zumeist aus Sicherheitsgründen. Wanderer werden deswegen aber nicht aufgehalten. Es gibt zwei weitere Wege, über die die Klamm umgangen werden kann. Vor einem Besuch der Partnachklamm lohnt in jedem Fall ein Blick auf die entsprechende Website.

Das sind die Öffnungszeiten der Partnachklamm bei Garmisch-Partenkirchen

In den Wintermonaten von Oktober bis Mai ist die Partnachklamm im Regelfall zwischen 8 und 18 Uhr geöffnet. Von Juni bis September haben Besucherinnen und Besucher sogar noch zwei Stunden länger die Möglichkeit, die Klamm zu besichtigen. Dann gehen die Öffnungszeiten bis 20 Uhr.

Wie oben bereits erwähnt, sollte man sich vor einem Besuch jedoch auf der Website der Partnachklamm informieren, ob sie tatsächlich geöffnet hat. Manchmal kommt es aus Sicherheitsgründen zu spontanen Schließungen. Aktuell ist die Klamm beispielsweise vorübergehend geschlossen, da die jährlichen Revisionsarbeiten anstehen. Der voraussichtliche Wiedereröffnungstermin ist der 17. April 2025 (Stand: 21.3.2025).

Eintrittspreise für die Partnachklamm

Das sind die aktuellen Eintrittspreise für den Besuch der Partnachklamm:

Erwachsene : 10 Euro

Kinder (0-5 Jahre): kostenfrei

Kinder/Jugendliche (6-17 Jahre): 5 Euro

Hunde : 5 Euro

Ermäßigungen : Urlauber (mit Gästekarte) 9 Euro, Einheimische 8,50 Euro, Erwachsene mit Handicap 5 Euro

Gruppen : Erwachsene 9 Euro, Kinder/Jugendliche 4 Euro (Ab 15 zahlenden Personen - Busfahrer und Reisebegleiter frei)

Anreise zur Partnachklamm - so ist die Felsenschlucht zu erreichen

Die Partnachklamm liegt ganz in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Über die B2 gelangt man zum Olympia-Skistadion, wo kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung stehen. Von dort sind es zu Fuß etwa 20 Minuten bis zum Eingang in die Partnachklamm. Mit dem Auto kommt man nicht näher an den Eingang der Klamm.